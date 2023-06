Manchester City-Inter, il pronostico: chi vincerà la Champions League?

Saranno Manchester City e Inter a contendersi l'edizione 2022/2023 della Champions League. Le due formazioni, che in semifinale hanno avuto la meglio rispettivamente su Real Madrid e Milan, si affronteranno sabato 10 giugno alle 21 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul nella finalissima del torneo. Un match atteso con ansia da entrambe le parti: gli inglesi sperano infatti di mettere in bacheca la loro prima coppa dalle grandi orecchie, mentre i nerazzurri sognano di tornare sul tetto d'Europa tredici anni dopo l'ultima volta.

Manchester City-Inter, come arrivano alla sfida gli inglesi

Il Manchester City, nello scorso weekend, ha superato nella finale di FA Cup per 2-1 il Manchester United grazie alla doppietta di Gundogan (vano, per i Red Devils, il momentaneo pareggio dal dischetto di Bruno Fernandes). Un successo che ha permesso agli uomini di Pep Guardiola di fare il bis dopo il trionfo in Premier League, chiusa con la sconfitta indolore per 1-0 sul campo del Brentford.

Manchester City-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter, dopo essersi portata a casa la Coppa Italia grazie al successo in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina, ha chiuso il campionato al meglio grazie alle vittorie contro Atalanta (3-2) e Torino (1-0). Sei punti in due partite che hanno permesso ai nerazzurri di terminare il torneo in terza posizione alle spalle di Napoli e Lazio.

Manchester City-Inter, il pronostico

Tra Manchester City e Inter, limitandosi a guardare gli organici, non sembrerebbe esserci partita. Lo strapotere tecnico degli inglesi, che possono contare in rosa, tra gli, su fuoriclasse come Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Grealish, Foden, Mahrez e Rodri, non è infatti in discussione, ma guai a sottovalutare l'Inter, capace, in stagione, di tirare il meglio di sé proprio nelle occasioni più importanti. Il pronostico pende quindi inevitabilmente dalla parte degli uomini di Pep Guardiola, ma attenzione a dare per sconfitta già in partenza la formazione di Simone Inzaghi.