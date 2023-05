Manchester City-Inter, per i bookmakers sarà una finale a senso unico

Sarà Manchester City-Inter la finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League. Le due formazioni, in semifinale, hanno avuto la meglio rispettivamente su Real Madrid e Milan e si sfideranno adesso sabato 10 giugno alle 21 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. Una sfida nella quale i Citizens andranno a caccia della loro prima storica vittoria del torneo, mentre i nerazzurri proveranno a tornare sul tetto d'Europa tredici anni dopo l'ultima volta: nel 2010, al Santiago Bernabeu di Madrid, la formazione allora allenata da José Mourinho ebbe la meglio per 2-0 sul Bayern Monaco di Louis Van Gaal grazie alla doppietta di Diego Milito. Per il City, invece, l'unico precedente in finale risale al 2021, quando De Bruyne e compagni vennero superati per 1-0 dal Chelsea nel derby inglese.

Manchester City-Inter, le quote

Una finale che, secondo i bookmakers, sarà praticamente a senso unico. Ad essere nettamente favorita è infatti la formazione di Pep Guardiola: il successo finale dei Citizens, per le agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Eurobet e Bwin), è quotato tra 1.22 e 1.25, cifra ben inferiore a quella del trionfo nerazzurro, che oscilla tra 3.80 e 4. Differenze ancora maggiori se si guarda al risultato al novantesimo minuto: il segno 1 (da tabellone, sarà il Manchester City la squadra padrona di casa) è quotato tra 1.39 e 1.45, mentre la quota del segno 2 varia tra 7 e 8. Il risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, invece, viene proposto tra 4.40 e 4.80. Insomma, per i bookmakers, tra Manchester City e Inter non sembra esserci partita, con i nerazzurri che, per portarsi a casa il trofeo, saranno chiamati ad una vera e propria impresa.