Manchester City-Inter, i tre uomini chiave su cui punterà Inzaghi

Una sfida, sulla carta, quasi proibitiva, ma in cui gli uomini di Simone Inzaghi, capaci di esaltarsi nei grandi impegni, partiranno tutt'altro che battuti. L'Inter, nella finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno a Istanbul, affronterà il Manchester City di Pep Guardiaola, squadra che, nel corso di questa stagione, si è rivelata una macchina da guerra. I nerazzurri, per far loro la gara, saranno quindi chiamati ad una prova pressoché perfetta, con il tecnico che, in particolare, punterà su tre elementi per portarsi a casa il trofeo.

Lautaro Martinez

Se fra Dzeko e Lukaku c'è un perenne ballottaggio, il suo posto, in squadra, non è mai in discussione. Lautaro Martinez è il vero trascinatore di quest'Inter, come dimostrano anche i numeri: ben 28 le reti segnate in stagione, di cui tre in Champions League. Un bottino che l'argentino, laureatosi campione del mondo con la sua Nazionale a dicembre, sogna di incrementare nella notte più importante della storia nerazzurra recente.

Nicolò Barella

Generoso, sempre prezioso in fase di interdizione e capace di far male anche in avanti. Nicolò Barella, elemento indispensabile nello scacchiere nerazzurro, è il prototipo del raro centrocampista completo che tutti gli allenatori vorrebbero avere con sé in squadra. Nella serata di Istanbul incrocerà i suoi tacchetti con giganti del calcio mondiale, ma all'ex Cagliari, di certo, non tremeranno le gambe. E a lui, Inzaghi, chiederà una partita da leone.

Alessandro Bastoni

Per fisicità, dovrebbe essere lui, insieme ad Acerbi, ad andare a prendere in consegna il temutissimo Haaland sui palloni alti. Un duello difficilissimo, quasi proibitivo, in cui il difensore nerazzurro dovrà tirare il meglio di sé per cercare, per quanto possibile, di mettere un freno alla prorompenza del centravanti norvegese.