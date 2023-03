Manchester City-Lipsia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'1-1 dell'andata non ha sciolto il nodo su chi passerà ai quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Lipsia, decisiva quindi la gara di ritorno in programma mercoledì 14 marzo alle 21. Gli inglesi cercano il pass per dare l'ennesimo assalto alla Coppa dalle grandi orecchie, per i tedeschi è la grande occasione di compiere l'impresa e cercare di ripetere la cavalcata del 2020 quando la formazione griffata Red Bull si fermò in semifinale.

Manchester City-Lipsia, le scelte di Guardiola

Guardiola si presenta alla sfida quasi al completo e deve ancora sciogliere i dubbi sul modulo, probabile la conferma della difesa a quattro con Akè a sinistra. In mediana il solito terzetto Rodri, De Bruyne e Gundogan, il tridente offensivo ruoterà tutto intorno ad Haaland, insieme a lui Mahrez è quasi sicuro del posto, l'altra maglia se la giocano come al solito Grealish e Foden con il primo in leggero vantaggio.

Manchester City-Lipsia: le scelte di Rose

Qualche problema in più per i tedeschi che devono ancora rinunciare a Dani Olmo e hanno Nkuku non al meglio. Dubbio modulo anche per Rose che dovrebbe affrontare il City con la difesa a quattro e la coppia centrale Orban-Gvardiol. In attacco il centravanti sarà Andrè Silva, alle sue spalle agiranno Szoboszlai, Forsberge e Werner.

Manchester City-Lipsia: le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Aké; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.

Lipsia (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Kampl; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva.

Manchester City-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida tra Manchester City e Lipsia sarà trasmessa in tv da Sky ai canali Sport Football e Sport (253), per lo streaming saranno attivi Sky Go e Now TV oltre al servizio Mediaset, Infinity +.