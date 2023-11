Manchester City-Liverpool, l'eterna sfida Guardiola-Klopp in diretta tv e streaming

Due settimane di pausa e di attesa per la supersfida di Premier League Manchester City-Liverpool. Guardiola e Klopp, due maghi della panchina si sfidano in una partita mai banale con i reds che sono stati gli unici ad interrompere il dominio City negli ultimi sei anni del campionato inglese e ci riproveranno in questa stagione. La classifica parla chiaro, ora c'è il catalano in testa con 28 punti, uno in più del tedesco che sogna il sorpasso proprio in casa degli eterni rivali.

Manchester City-Liverpool, le scelte di Guardiola

Problema portiere per i citizens che perdono Ederson e quindi dovranno inserire Ortega, per il resto dentro tutti i titolarissimi con unico dubbio legato ad Akè non in perfette condizioni fisiche. Molto probabile che Guardiola non rinuncia alla supercoppia Alvarez-Haaland e che Foden e Doku, il belga è in grandissima forma, gochino sugli esterni. Per il resto sarà Rodri la diga davanti alla difesa con Bernardo Silva che dovrebbe essere il regsita al suo fianco.

Manchester City-Liverpool, le scelte di Klopp

I dubbi di Klopp sono come sempre in attacco dove ha tante frecce da scoccare ma inevitbailmente qualcuna deve rimanere in panchina. Sicuro del posto Salah, potrebbe giocare Diogo Jota insieme a lui, per la terza maglia è sfida tra Gakpo, Diaz e Nunez, con il primo che non si è dovuto sobbarcare il volo verso il Sudamerica per raggiungere la propria nazionale. Per il resto nel 4-3-3 possibile l'inserimento dal primo minuto del recuperato Gravenberch, in difesa Konatè sarà la spalla di Van Djik

Manchester City-Liverpool, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva; Foden, Alvarez, Doku; Haaland

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Gomez; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Nunez, Jota

Dove vedere Manchester City-Liverpool in diretta tv e streaming

In Italia il big match di Premier League tra Manchester City e Liverpool sarà trasmesso da Sky sia in tv che in diretta streaming dove sarà possibile accedere per gli abbonati a Sky Go mentre gli altri potranno affidarsi a Now Tv, servizio on demand sempre a pagamento.