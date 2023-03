Manchester City-Liverpool, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà il match dell’Ethiad Stadium a spalancare le porte al turno numero ventinove di Premier League, che vede i padroni di casa del Manchester City obbligati a portare a casa l'intera posta in palio per non abbandonare del tutto le speranze di vittoria del titolo. Otto punti di distanza dall’Arsenal capolista, il quale però ha una partita in più e deve fare visita ai Citizens a fine aprile, sei le vittorie consecutive tra campionato e coppa della squadra di Guardiola negli ultimi venti giorni prima della sosta per le nazionali, con appena una rete subita e due goleade (7-0 al Lipsia in Champions e 6-0 al Burnley nel quarto di finale di FA Cup). Ultima porzione di torneo di...rincorsa anche per il Liverpool, attualmente sesto ed a caccia di punti buoni per assicurarsi un biglietto d’ingresso per le prossime coppe continentali, ma anche di un successo che migliori un rendimento esterno da ultime della classe, con appena dodici punti in tredici trasferte, ed interrompa il digiuno all’Ethiad (la vittoria più recente in Premier è datata 2015). Sarà il quarto confronto stagionale tra le due squadre: ad inizio stagione si sono incrociate nella Community Shield alzata dal Liverpool, che poi ha concesso il bis nell’andata di campionato perdendo però a Manchester negli ottavi di finale di League Cup a fine dicembre.

Manchester City-Liverpool, le scelte di Guardiola

L’allenatore iberico rischia di dover rinunciare alla coppia che, dei 23 gol segnati nelle ultime sei gare, ne ha timbrati ben 14, ovvero quella composta da Erling Haaland e Phil Foden. Il primo è ai box per un fastidio agli adduttori, il secondo è finito d’urgenza sotto i ferri per una appendicectomia. Dubbio principale sull’assetto difensivo, che in caso di difesa a quattro davanti ad Ederson contemplerebbe Walker ed Aké terzini con Akanji e Ruben Dias in mezzo (con Laporte come alternativa), rimodulabile però a tre grazie alla versatilità dei due laterali impiegabili anche come braccetti. Nel cuore della mediana dovrebbero trovare posto Rodri e Gundogan, più avanzato De Bruyne sulla trequarti con ai fianchi Bernardo Silva e Grealish in qualità di laterali offensivi, a supportare Alvarez unica punta. Come opzioni aggiuntive, nella retroguardia Stones e Lewis (col secondo impiegato anche a centrocampo), in attacco Mahrez.

Manchester City-Liverpool, le scelte di Klopp

I dubbi sono perlopiù legati alle condizioni di Henderson, fugati dall’utilizzo nell’undici titolare nel match disputato dall’Inghilterra contro l’Ucraina, dopo il forfait con l’Italia. La sua presenza dovrebbe permettere a Klopp di schierarlo a centrocampo con Fabinho ed Elliott, con Milner come alternativa anche in considerazione dei forfait del baby Bajcetic e di Thiago. L’altro punto di domanda si pone sulle condizioni di Darwin Núñez, che ha saltato le amichevoli con l’Uruguay per un problema alla caviglia. Difficile capire se sarà schierato, ma l’eventuale piano B prevederebbe un tridente con uno tra Diogo Jota e Roberto Firmino ad affiancare Salah e Gakpo. Meno perplessità sul pacchetto arretrato: a difendere Alisson ci dovrebbero essere Alexander-Arnold e Robertson esterni bassi, con Konaté (insidiato da Matip) e Van Dijk centrali considerando anche l’indisponibilità di Gomez.

Manchester City-Liverpool, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Walker, Akanji, Ruben Dias, Aké, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Alvarez, Grealish. All. Guardiola

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Elliott, Salah, Nunez, Gakpo. All. Klopp

Manchester City-Liverpool, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester City-Liverpool, in programma sabato 1° aprile alle 13.30 all’Etihad Stadium di Manchester, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.