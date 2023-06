Finale Fa Cup, Manchester City-Manchester United: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La stagione del calcio inglese si chiude come da tradizione a Wembley con la finale di FA Cup. Sabato 3 giugno alle 16 sarà derby tra Manchester City e Manchester United con Guardiola che sogna il triplete, ha già vinto la Premier e può conquistare la Champions League nella finale del 10 giugno con l'Inter, e Ten Hag che alla prima stagione sulla panchina dei Red Devils può fare doppietta dopo il successo in Carabao Cup.

Manchester City-Manchester United: le scelte di Guardiola

I citizens si presentano alla sfida senza Akanji infortunato, al suo posto gioca Walker con Dias e Ake davanti a Ederson. Guardiola deve sciogliere solo un dubbio in attacco con Grealish e Foden a giocarsi la maglia da esterno sinistro, il primo ha segnato nell'ultima gara di campionato, il secondo ha quasi sempre giocato i match più importanti dell'anno e quindi parte in testa nel duello.

Manchester City-Manchester United: le scelte di Ten Hag

Qualche problema in più per Ten Hag che rischia di non poter schierare Lisandro Martinez, Antonhy e Martial. Se così dovesse essere il compagno di Varane in difesa sarà Lindelof, mentre in attacco il giovane Garnacho affiancherà Sancho e Bruno Fernandes alle spalle di Rashford.

Manchester City-Manchester United: le probabili formazioni

Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Walker, Dias, Aké; Bernardo Silva, Stones, Rodri, Grealish; De Bruyne, Gundogan; Haaland. All.: Guardiola.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Garnacho, Bruno Fernandes, Sancho; Rashford. All. ten Hag.

Manchester City-Manchester United in diretta tv e streaming

L'unico modo in Italia per vedere la finale di Fa Cup sarà essere abbonati a DAZN. La piattaforma che detiene anche i diritti per tutte le partite della Serie A ha l'esclusiva per il derby di Manchester e lo trasmetterà sulla propria App e sul sito ufficiale.