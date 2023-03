Manchester City-Newcastle, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Manchester City non molla la presa, continuando a marcare stretta la vetta della Premier League occupata dall'Arsenal. Cinque i punti di margine dei “Gunners”, che dopo la sconfitta nello scontro diretto hanno ripreso a marciare spediti, facendo bottino pieno negli ultimi tre incontri. La formazione di Guardiola, dal canto suo, è consapevole di non poter mai sbagliare nei prossimi quindici giorni: né in campionato, opposta a Newcastle e Crystal Palace, né in Coppa con il ritorno di Champions League con il Lipsia (1-1 all’andata) ed a stretto giro di posta con la sfida di FA Cup contro il Burnley capolista di Serie B ed ancora imbattuto nel 2023. Anche le Magpies hanno necessità di vincere, dopo una settimana negativa contrassegnata dalla sconfitta nella finale di Carabao Cup contro il Manchester United, e preceduta dallo scivolone casalingo contro il Liverpool che ha fatto avvicinare i Reds al quinto posto. Con appena due punti di vantaggio dalla squadra di Klopp ed il Tottenham quarto fuggito a +4, il Newcastle deve provare a fare bottino pieno all’Ethiad, anche per interrompere il digiuno di affermazioni in Premier che si sta protraendo da un mese e mezzo. L’ultimo successo è infatti l’1-0 interno al Fulham, seguito da tre pareggi ed una sconfitta.

Manchester City-Newcastle, le scelte di Guardiola

L’allenatore spagnolo dovrebbe ripartire da quella difesa a tre ultimamente utilizzata, che prevede – complice l’infortunio alla coscia di Stones – l’utilizzo di Aké, Akanji e Ruben Dias, con Laporte come valida alternativa. La diga mediana dovrebbe essere composta da Pedri e Bernardo Silva, in posizione leggermente arretrata rispetto a De Bruyne e Gündo?an deputati a innescare per via centrali Haaland, il quale tornerà a ricoprire il ruolo di vertice offensivo. Lotta serrata per il ruolo di esterni offensivi, con Grealish a sinistra e Mahrez a destra favoriti, con Foden terzo incomodo nella volata per una maglia dal 1’. Come alternative in corso d’opera, Julian Alvarez – spendibile anche come sotto punta – e Walker in caso di passaggio alla difesa a quattro o vertice alto per dare maggior copertura sul binario destro.

Manchester City-Newcastle, le scelte di Howe

Tornerà Nick Pope tra i pali dopo aver scontato la squalifica, al posto di Karius – al ritorno dopo una prolungata assenza – il quale comunque non ha sfigurato nella finale di Coppa. Per una sfida essenziale nell’economia della classifica e della volata per un posto in Europa, troveranno spazio i titolarissimi, a partire dalla difesa con Trippier e Burn sugli esterni e la coppia centrale formata da Schär e Botman. Nella linea mediana Howe si affiderà a Joelinton e Longstaff, con Willock e Bruno Guimarães a contendersi l’ultimo slot disponibile. In avanti, Wilson al centro del tridente supportato ai lati da Almiron e Saint Maximin. Come alternative offensive, Isak e Murphy.

Manchester City-Newcastle, le probabili formazioni

Manchester City (3-4-2-1): Ederson, Akanji, Ruben Dias, Aké, Mahrez, Rodri, Bernardo Silva, Grealish, De Bruyne, Gündo?an, Haaland. All. Guardiola

Newcastle (4-3-3): Pope, Trippier, Schär. Botman, Burn, Longstaff, Joelinton, Willock, Almiron, Wilson, Saint-Maximin. All. Howe

Manchester City-Newcastle, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester City-Newcastle, in programma sabato 4 marzo alle 13.30 all’Etihad Stadium di Manchester, sarà trasmessa da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.