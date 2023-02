Manchester City nei guai, rischio penalizzazione

La Premier League ha messo gli occhi sul Manchester City e ha deferito il club per alcuni illeciti riguardanti il fair-play finanziario. E' un vero e proprio scandalo perché le indagini riguardano ben nove anni, quelli che vanno dal 2009 al 2018 in cui i citizens hanno vinto tre volte il campionato, tre volte la Coppa di Lega e anche due Community Shield, la Supercoppa inglese. Oltre 100 le imputazioni, scrive oggi l'Ansa

Manchester City e fair play finanziario, penalizzazione o esclusione della Premier League

Le accuse riguarderebbero le entrate del club, tra cui alcune sponsorizzazioni sospette, e anche le uscite con nel mirino le voci sugli stipendi di calciatori e allenatori, inoltre ci sarebbero altri nodi da sciogliere sui regolamenti UEFA, la sostenibilità e la cooperazione con la Premier League per le indagini. Insomma la posizione dei citizens non è delle migliori, anche se, è giusto ricordarlo, non c'è ancora nulla di ufficiale su quello che faranno ai piani alti del calcio inglese.

Alcune ipotesi parlano di possibili sanzioni anche in campo sportivo con la squadra di Guardiola che rischia una penalizzazione in classifica. In caso dovesse arrivare sarebbe ben difficile per i citizens continuare l'inseguimento all'Arsenal già a più cinque in graduatoria e con una partita ancora da recuperare. C'è però un rischio ancora più grande: la commissione indipendente che dovrà giudicare il City potrebbe addirittura escludere il club dalla Premier League, anche se la BBC la ritiene un'ipotesi remota.

Il club inglese, ancora prima del deferimento ufficiale, aveva risposto con una nota alle prime voci arrivate questa mattina: "Il Manchester City FC è sorpreso dalla pubblicazione di queste presunte violazioni delle regole della Premier League, in particolare in considerazione dell’ampio impegno e della grande quantità di materiali dettagliati che è stata fornita all’EPL".