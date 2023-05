Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Mercoledì alle 21 si gioca la semifinale di ritorno tra Manchester City e Real Madrid. La prima gara, terminata 1-1, non ha sciolto l'equilibrio di un match che in molti considerano al finale anticipata di questa Champions League. Guardiola arriva in grande forma, non perde una gara da fine febbraio e in casa è reduce da 15 successi di fila, inoltre ha quasi in mano l'ennesima Premier League avendo ormai staccato l'Arsenal. Ancelotti cerca l'ennesima notte magica della sua carriera che lo potrebbe portare a un passo dalla quarta Champions da allenatore, la seconda di fila dopo quella vinta l'anno scorso.

Manchester City-Real Madrid: le scelte di Guardiola

Unico assente nei citizens sarà Akè e proprio come all'andata il "buco" in difesa sarà coperto da Walker che giocherà nel terzetto davanti a Ederson insieme ad Akanji e Dias. Nessun problema per Rodri, come confermato da Guardiola alla viglia, lo spagnolo insieme a Stones formerà la mediana a sostegno della linea dei trequartisti composta sicuramente da Gundogan e De Bruyne, mentre sugli esterni Bernardo Silva e Grealish sono favoriti su Mahrez e Foden.

Manchester City-Real Madrid: le scelte di Ancelotti

Pochi dubbi per Carlo Ancelotti che deve ancora sciogliere un solo nodo in difesa. Tutto dipenderà dalla posizione di Alaba che con il ritorno di Militao potrebbe slittare a sinistra spendendo in panchina Camavinga. La soluzione al momento non è però la favorita, il giovane francese sta facendo bene nel nuovo ruolo e così l'austriaco dovrebbe giocare al fianco di Rudiger, magistrale la sua marcatura su Haaland nel primo confronto. Per il resto confermata la squadra titolare con Valverde ancora in mezzo al campo insieme a Kroos e Modric, a chiudere il tridente offensivo insieme a Benzema e Vinicius sarà Rodrygo.

Manchester City-Real Madrid: le probabili formazioni

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

Manchester City-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida tra Manchester City e Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Amazon Prime in Italia. Per gli abbonati la partita sarà quindi visibile scaricando la App su una Smart Tv o su una Fire Stick, oppure tramite tutti gli altri dispositivi abilitati. La telecronaca sarà di Sandro Piccini e Massimo Ambrosini.