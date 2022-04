Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida che promette spettacolo. Il Manchester City di Guardiola, nella serata di oggi, martedì 26 aprile, ospiterà all'Etihad Stadium il Real Madrid nella semifinale di andata di Champions League. Un match dai ricchi contenuti tecnici, con entrambe le formazioni che mirano alla vittoria finale del torneo. Gli inglesi si presentano alla sfida dopo aver eliminato ai quarti l'Atletico Madrid, mentre i Blancos, nel turno precedente, hanno avuto la meglio sul Chelsea al termine di un doppio confronto dalle mille emozioni.

Manchester City-Real Madrid, le scelte di Guardiola

Guardiola, per il primo round contro il Real Madrid, dovrà fare a meno dello squalificato Cancelo e potrebbe affidarsi al 3-5-2, con la linea difensiva composta da Ruben Dias, Laporte e Aké. In mezzo al campo Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne con Mahrez e Zinchenko a presidiare le corsie esterne, mentre in attacco spazio alla coppia Foden-Sterling, con Gabriel Jesus pronto ad entrare a gara in corso. Nel caso in cui il tecnico dovesse optare per una difesa a quattro, Zinchenko scalerebbe sulla linea dei difensori.

Manchester City-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Ancelotti, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Casemiro, costretto ai box da un problema muscolare. In mezzo al campo, nel 4-3-3 madrileno, potrebbe esserci quindi spazio dal primo minuto per uno tra Camavinga e Valverde insieme a Kroos e Modric. In difesa, a protezione del portiere Courtois, Carvajal, Militao, Alaba e Mendy, mentre in attacco toccherà a Rodrygo e Vinicius agire accanto all'inamovibile Benzema.

Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni

Manchester City (3-5-2): Ederson; Ruben Dias, Laporte, Aké; Mahrez, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Zinchenko; Foden, Sterling. All.: Guardiola

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti

Manchester City-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. Il match sarà inoltre visibile anche su Sky, dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La gara potrà essere seguita anche in streaming su Mediaset Infinity e, per gli abbonati, su SkyGo. Per quanto riguarda i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e Ipad sarà necessario scaricare le apposite app con sistemi Androio e iOs, mentre da pc e notebook basterà sintonizzarsi sul sito ufficiale di Mediaset, per Sky Go è invece necessario scaricare l'app sul desktop.