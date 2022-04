Il Manchester sciupa, il Real cade in piedi in un pirotecnico 4-3

Sette gol segnati, altrettanti quelli falliti, una girandola di emozioni per una sfida che entra di diritto nella storia dei match più pirotecnici della fase finali di Champions League. Vince il Manchester City, al termine di un match di un’intensità che sembrava possibile ricreare solo in una sfida casalinga con joypad e consolle. Vince con appena una rete di vantaggio, dopo aver avuto la possibilità di piallare via il Real Madrid in appena 25 minuti di gioco. Un margine risicato, che non permette affatto di dormire sonni tranquilli nel ritorno del Bernabeu e che al contrario mantiene vive le speranze dei blancos, entrati in partita dopo mezz’ora rischiando così di chiudere la gara di andata con un pesante fardello di gol sul groppone.

Bastano 93 secondi al City per sbloccare il punteggio e trovare il gol più veloce della storia delle semifinali Champions. Mahrez solfeggia indisturbato col pallone tra i piedi in mezzo a quattro del Real, scodella in mezzo per De Bruyne il quale si abbassa schivando il piede di Carvajal che prova ad intervenire ma riuscendo di testa ad indirizzare la sfera nel sacco per l’1-0. Esulta la Manchester biancazzurra, ma il boato dell’Ethiad è ancora più forte al 10’, quando i Citizens raddoppiano sfruttando due amnesie della difesa madrilena: la prima sulla libertà concessa a De Bruyne sul quale Foden scarica il pallone dopo aver saltato un Carvajal in difficoltà, la seconda nel cuore dell’area con l’anticipo suicida sbagliato da Alaba su Gabriel Jesus, che riceve dal belga e fulmina Courtois. I blancos, come storditi, vengono graziati al 25’ da Mahrez, che pecca di egoismo e dilapida un tre contro due calciando di destro sul palo vicino (facendo imbestialire Guardiola), ed al 29’ da Foden il cui velenoso diagonale manca il bersaglio di un soffio.

E nell’applicazione di una delle leggi non scritte più spietate, il Real la riapre. E ci deve pensare, come al solito, Karim Benzema, che già al 31’ pesca sugli sviluppi di un calcio d’angolo la testa di Alaba che non inquadra la porta, ma poi quattro minuti più tardi su un pallone caparbiamente recuperato da Modric e centrato da Mendy, brucia Zinchenko e mette la chirurgica volèe di sinistro dove Ederson non può arrivare.

Al rientro dagli spogliatoi il ritmo indiavolato impresso dalla squadra inglese non accenna a diminuire, e dopo 2’ altra macroscopica occasione da gol non sfruttata. Ancora su un buco difensivo, stavolta di Militao, il quale apre una autostrada davanti a Mahrez che a tu per tu con Courtois timbra il palo, mentre la ribattuta a colpo sicuro di Foden viene miracolosamente intercettata da Carvajal. Il talento di Stockport si fa perdonare cinque minuti dopo, su una palla recuperata da Fernandinho (entrato come terzino destro al posto dello zoppicante Stones alla mezz’ora del primo tempo): colpo di testa da distanza ravvicinata ed il 3-1 è servito. L’intensità ed i capovolgimenti di fronte sembrano più consoni ad una gara di calcio a 5: al 55’ quello di Vinicius Junior è quasi un coast to coast, con sessanta metri di prateria corsi palla al piede dopo aver mandato al bar Fernandinho, ed entrato in area batte Ederson sul palo più distante per il 3-2.

Le fibrillazioni scemano per un quarto d’ora, lo spettacolo no. A gettare un bidone di benzina su un match già infuocato ci pensa Bernardo Silva al 74’, che su un contatto falloso Zinchenko-Kroos approfitta del momento di esitazione del Real ad attendere un fischio arbitrale silenziato dalla regola del vantaggio, ed esplode un sinistro che toglie le ragnatele dall’incrocio e fredda Courtois. Sbanda ancora la Casablanca, con Mahrez al 76’ slalomista tra i paletti della difesa madrilena ed il pallone calciato sul palo lontano che attraversa tutto lo specchio della porta perdendosi sul fondo. Ma ad edulcorare la sconfitta del Real è un regalo di Laporte, che salta a braccia larghe ed intercetta un cross in area obbligando l’arbitro a fischiare il rigore. Beffardo il cucchiaio di Benzema che mette nel sacco il 4-3 e sorride (41° sigillo stagionale, il 14° in Champions), inutile l’assalto finale degli inglesi che non riescono a fare cinquina.

Triplice fischio e due certezze. Rappresentata dalla chance sciupata dal City, che avrebbe potuto affrontare il viaggio in Spagna con uno scarto ben più rassicurante. E dall’interminabile durata che la semifinale di ritorno prospetta: perché come disse Juanito all’Inter al termine della semifinale di andata di Coppa Uefa del 1985, “Novanta minuti al Bernabeu possono essere molto, molto lunghi”.