Manchester City-Siviglia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Saranno Manchester City e Siviglia a contendersi la Supercoppa Europea 2023. Gli inglesi, nella passata stagione, hanno portato a casa la prima Champions League della loro storia superando in finale per 1-0 l'Inter, mentre gli spagnoli hanno conquistato l'Europa League superando ai calci di rigore la Roma. Gli uomini di Pep Guardiola e José Luis Mendilibar si affronteranno adesso mercoledì 16 agosto alle 21 allo stadio Georgios Karaiskakis, in Grecia. Un match al quale i Citizens si presenteranno dopo l'affermazione all'esordio in Premier League per 3-0 contro il Burnley (in precedenza il City era stato battuto dall'Arsenal ai calci di rigore nella finale di Community Shield), mentre il Siviglia, alla prima in Liga, è stato superato a domicilio dal Valencia.

Manchester City-Siviglia, le scelte dei due allenatori

Pep Guardiola, per la sfida contro il Siviglia, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Silva, Alvarez e Foden ad agire alle spalle di Haaland in attacco. In mezzo al campo spazio per Rodri al fianco di De Bruyne, mentre a comporre la coppia centrale difensiva insieme ad Akanji ci sarà Aké. Terzini Walker a destra e Lewis a sinistra, tra i pali Ederson.

Stesso modulo dall'altra parte per Mendilibar, che in attacco si affiderà a En-Nesyri. Alle spalle del marocchino il terzetto formato da Ocampos, Suso e Lamela, mentre a centrocampo ci sarà spazio per Fernando accanto a Rakitic. Linea difensiva formata da Navas, Badé, Gudelj e Acuna, in porta Bono.

Manchester City-Siviglia, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Aké, Lewis; Rodri, De Bruyne; Silva, Alvarez, Foden; Haaland. All. Haaland

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos, Suso, Lamela; En-Nesyri. All. Mendilibar

Dove vedere Manchester City-Siviglia in tv e streaming

La partita Manchester City-Siviglia, in programma mercoledì 16 agosto alle 21 allo stadio Georgios Karaiskakis, in Grecia, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. L'app è disponibile su Sky Q e può essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match può essere seguito in streaming anche su smartphone e tablet con l'applicazione Amazon Prime Video. Chi non hal'abbonamento a Prime può usufruire dei trenta giorni di prova gratuita, al termine dei quali l'abbonamento può essere rinnovato a pagamento oppure disdetto prima della scadenza, senza pagare nulla.