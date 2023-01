Manchester City-Tottenham, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Le due grandi deluse dell'ultimo turno di Premier League si sfidano per rialzare subito la testa. Manchester City e Tottenham, rspettivamente seconda e quinta nella massima serie inglese, hanno fame di vittoria dopo essere cadute nei derby dell'ultimo turno. Guardiola ha perso 2-1 con lo United dopo essere passato in vantaggio, mentre Conte è stato battuto 2-0 dall'Arsenal capolista con i gunners che sono riusciti così a volare a più otto sui citizens. Non se la passano molto meglio gli Spurs che vedono allontanarsi la partecipazione alla prossima Champions League, il Manchester United e il Newcastle hanno cinque punti in più e corrono molto più veloci dei londinesi reduci da due sconfitte nelle ultime tre gare di campionato.

Manchester City-Tottenham: le scelte di Guardiola

Guardiola continua a fronteggiare l'emergenza in difesa, fuori dai giochi i due centrali Ruben Dias e John Stones, dovrebbe rientrare però Laporte per fare coppia con Akanji davanti ad Ederson. In mediana difficile vedere dei cambi, Rodri, De Bruyne e Gundogan saranno titolari, soliti dubbi nel tridente dove questa volta dovrebbero essere Grealish, in gol con lo United, e David Silva ad affiancare Haaland, a secco di reti da tre partite consecutive.

Manchester City-Tottenham: le scelte d Conte

Buone notizie per Antonio Conte che dopo Kulusevski recupera anche Bentancur pronto per tornare subito tra i tolari in mezzo al campo vicino a Hjoberg. Lo svedese ex Juve gioherà in attacco insieme a Son e alle spalle di Kane e nell'undici iniziale ci sarà spazio anche per altri due ex Serie A: Romero in difesa e Perisic largo a sinistra nel centrocampo a quattro dove dall'altra parte giocherà Doherty. Tra gli indisponibili figura sempre Lucas Moura.

Manchester City-Tottenham: le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3) Ederson; Walker, Akanji, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Silva, Haaland, Grealish

Tottenham (3-4-2-1) Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Son, Kane

Manchester City-Tottenham in diretta tv e streaming

In Italia il big match di Premier League sarà trasmesso solamente da Sky Sport in tv ai canali numero 201, 203 e in 4K al 213. Attivo anche il servizio per seguire la diretta streaming sulla App Sky Go su tutti i dispositivi abilitati. La telecronaca sarà a cura di Federico Zancan.