Manchester City-West Ham United, le formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo il triplete dello scorso anno, in cui sono arrivati titolo, britannico, Coppa d’Inghilterra e Champions, il Manchester City prova a calare il tris anche in questa stagione. Messa in bacheca la Supercoppa Uefa ed il titolo iridato, la formazione di Guardiola è arbitro del suo destino in questo ultimo turno di Premier: basterà infatti mettere in cassaforte i tre punti per festeggiare il quarto scudetto consecutivo, per poi rivolgere le proprie attenzioni alla finalissima - il derby di FA Cup – in programma la prossima settimana – contro lo United. Non esiste alternativa al successo contro i londinesi per i “Citizens”: infatti in caso di arrivo a pari punti (l’Arsenal è dietro di due lunghezze e riceve la visita di un Everton ormai in vacanza) a determinare la vittoria sarebbe la differenza reti complessiva, che premierebbe i “Gunners”.

L’inerzia, d’altronde, è tutta per gli Sky Blues, che non perdono una partita da dicembre (0-1 in trasferta sul campo dell’Aston Villa) e l’unica battuta d’arresto da allora è arrivata nel ritorno dei quarti di Champions contro il Real Madrid, ma ai calci di rigore. E nell’ultimo mese di campionato sono arrivati otto centri in altrettanti incontri con trenta reti segnate e solo cinque subite. Di fronte un West Ham che ha ormai poco da chiedere ad un torneo che lo vede sicuro al nono posto, e ad un 2024 in cui si sono palesate evidenti difficoltà nelle sfide in trasferta, dove è stato sconfitto otto volte su undici nelle varie competizioni. Ed anche il recente passato induce all’ottimismo la sponda blu di Manchester: nella massima serie, in diciassette confronti il City ha vinto quindici volte. Ed allungare la serie significherebbe mettere un ulteriore sigillo ad un biennio già entrato, di diritto, nella storia del club.

Manchester City-West Ham United, le scelte di Guardiola

Certa l’assenza di Ederson, che non ha ancora risolto i problemi all’orbita oculare e che verrà pertanto ancora rimpiazzato da Ortega. Nella linea difensiva i sacrificati dovrebbero essere Aké e Stones, con Walker a destra e Gvardiol a sinistra come esterni bassi ed al centro la coppia composta da Akanji e Dias alle spalle della diga mediana formata da Kovacic e Rodri. Nel settore avanzato, il dubbio è rappresentato da De Bruyne, ancora non in perfette condizioni fisiche: potrebbe pertanto toccare ad Alvarez agire al centro della trequarti con Bernardo Silva e Foden ai lati (con Grealish e Doku alternative di lusso) per supportare Haaland al centro del pacchetto avanzato.

Manchester City-West Ham United, le scelte di Moyes

La squadra londinese dovrà fare a meno di Phillips, Mavroponos and Aguerd. Per l’ultima sfida della stagione, probabile che gli Hammers facciano ricorso ad un undici con Areola tra i pali schermato da una difesa a quattro a tinte italiane composta da Coufal ed Emerson Palmieri ai lati con in mezzo Zouma ed Ogbonna. Diga mediana con Soucek e Ward-Prowse, mentre tra le linee agiranno Bowen, Kudus e Paqueta a supportare il riferimento offensivo Antonio.

Manchester City-West Ham United, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ortega, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Foden, Alvarez, B. Silva, Haaland. All. Guardiola

West Ham, United (4-2-3-1): Areola, Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson Palmieri, Soucek, Ward-Prowse, Bowen, Kudus, Paqueta, Antonio. All. Moyes

Manchester City-West Ham United, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester City-West Ham United, in programma domenica 19 maggio alle ore 17 all’Ethiad Stadium di Manchester, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Max (numero 205 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.