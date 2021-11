Manchester United, chi sarà il nuovo allenatore? Rudi Garcia insidia Valverde

È ancora alla ricerca del successore di Ole Gunnar Solskjaer il Manchester United. I Red Devils, che hanno allontanato il tecnico norvegese dopo il 4-1 incassato sul campo del Watford di Ranieri, non hanno infatti ancora ufficializzato il nuovo allenatore, con la guida della squadra affidata al momento a Michael Carrick. Gli inglesi, attualmente soltanto ottavi in Premier League con 17 punti conquistati in dodici gare, frutto di cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, avevano individuato come prima scelta Zinedine Zidane, ma l'ex fantasista avrebbe declinato l'offerta: l'ex tecnico del Real Madrid sarebbe infatti in attesa di una chiamata da parte della Nazionale francese, il cui rapporto con Didier Deschamps potrebbe interrompersi al termine dei Mondiali 2022.

Manchester United, il rifiuto di Mancini e l'idea Rudi Garcia

Lo United, secondo quanto riporta la Bild, avrebbe fatto un tentativo anche per il commissario tecnico dell'Italia Roberto Manncini, il quale, tuttavia, avrebbe rifiutato per tentare di guidare gli azzurri alla prossima Coppa del Mondo. Sul taccuino dei Red Devils anche Mauricio Pochettino, attualmente alla guida del Paris Saint-Germain, ed Ernesto Valverde, ex allenatore, tra le altre, di Athletic Bilbao e Barcellona.

Nelle ultime ore, tuttavia, sarebbe sorta la forte candidatura di Rudi Garcia. L'ex allenatore della Roma, che lo scorso giugno ha terminato la sua avventura sulla panchina del Lione, è al momento libero ed accetterebbe di buon grado la destinazione inglese. Il francese, nelle intenzioni del club, sarebbe chiamato a fare da traghetattore fino a giugno, quando lo United si metterà nuovamente a caccia del giusto profilo a cui affidare la panchina.