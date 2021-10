Manchester United-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il 20 ottobre 2021 è una data segnata da tempo sul calendario dei tifosi dell’Atalanta e finalmente è arrivata. I nerazzurri questa sera alle 21 sfideranno il Manchester United di Cristiano Ronaldo e lo faranno da primi della classe nel Girone F di Champions League dopo il pari esterno con il Villareal e il successo con lo Youg Boys. Decisamente più accidentato il percorso dei Red Devils che se hanno tre punti lo devono solamente a Ronaldo e al suo gol allo scadere nella vittoria con il Villareal, visto che all’esordio avevano perso in Svizzera.

Manchester United-Atalanta: le scelte di Solskjaer

Nella sfida di questa sera in Champions League Solskjaer si gioca molto, la sua panchina traballa dopo le ultime tre sconfitte in cinque gare, e punterà sul solito 4-2-3-1 in cui sarà probabile non vedere dall’inizio due delle stelle delle rosa dei Red Devils. Viaggiano infatti verso la panchina Paul Pogba e Jadon Sancho superstar che ultimamemte hanno inciso poco. Non tutto è deciso, ma dall’Inghilterra spiegano che il norvegese vuole equilibrio e così in mediana al posto del francese ci sarà McTominay insieme a Fred, e in attacco sarà ancora il giovane, e più costante rispetto a Sancho, Greenwood a giocare dall'inizio. Il resto dell’undici non dovrebbe presentare grandi sorpresa: davanti a De Gea confermata la linea che ha subito quattro gol contro il Leicester, l’infortunio blocca ancora Varane e così a fare coppia con Maguire sarà Lindelof con Wan-Bissaka e Shaw a coprire le corsei laterali. A chiudere l’undici saranno i tre tenori offensivi: Cristiano Ronaldo, che agirà da centravanti, Bruno Fernades e Rashford.

Manchester United-Atalanta: le scelte di Gasperini

Non ha molti dubbi anche Gasperini che si presenta a Old Trafford senza tre titolari fissi come Toloi, Gosens e Pessina e senza due alterantive di livello come Djimsiti e Hateboer, tutti infortunati. La scelta più difficile riguarda la difesa dove la coperta è cortissima, al centro ci sarà Demiral, a sinistra Palomino, mentre a destra scalerà De Roon, non un difensore puro, ma più esperto rispetto al giovane Lovato. Con l’olandese schierato in difesa vicino a Freuler nel cuore del centrocampo ci sarà l’olandese Koopmeiners, mentre sulle corsie laterali ci sarà spazio per Zappacosta e Maehle. Nessun dubbio sul tridente offensivo dove Gasperini si terrà le carte Ilicic e Muriel per provare a cambiare la gara entrando dalla panchina, in caso di bisogno, inserendo dal primo minuto Malinovsky, Pasalic, apparso in grande crescita ad Empoli, e Duvan Zapata.

Le probabili formazioni di Manchester United-Atalanta

Di seguito i possibili schieranenti per la sfida di quesa sera:

Manchester United (4-2-3-1) De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer

Atalanta (3-4-2-1) Musso, De Roon, Demiral, Palomino; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Dove vedere Manchester United-Atalanta in diretta streaming e tv

La partita di oggi sarà trasmessa in tv da Sky sul canale Sport 1 ai numeri 201 o 252 del telecomando. Per la diretta streaming sarà possibile vedere la gara direttamete dalla App Sky Go, ricordiamo che entrambi i servizi sono a pagamento. Ci sono anche due alternativa, una è Now TV, servizio on demand sempre di Sky con tipologie di abbonamento diverse rispetto a quelle del satelittare, l’altra è Infinity + disponibile sia sul proprio sito che con la App. In casa Mediaset a commentara la gara saranno Massimo Callegari e Andrea Agostinelli, mentre dall'altra parte la telecronaca sarà affidata a Federico Zancan e Carlo Maroocchi.