Manchester United-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv e streaming

E’ la gara da ultima spiaggia per un Manchester United che rischia una clamorosa eliminazione dall’Europa che conta. I “Red Devils” sono sul fondo della classifica della Pool A, dopo la sconfitta di Copenhagen ed il pareggio in Turchia contro il Galatasaray, e sono pertanto chiamati a vincere nella partita conclusiva del girone contro il Bayern Monaco e contestualmente sperare in un pareggio in Danimarca per non abbandonare la Champions. E’ d’altronde un anno pieno di problemi per lo United, distante sei punti dal quarto posto della Premier League e addirittura dieci dalla vetta, che ha concluso l’ultimo confronto casalingo con il Bournemouth tra i fischi dell’Old Trafford e gli spettatori che hanno cominciato a defluire lasciando l’impianto dopo il terzo gol ospite. E non fare bottino pieno contro i bavaresi potrebbe anche esporre al rischio di concludere la campagna continentale anzitempo.

Situazione diversa per un Bayern che in patria è secondo a -4 dalla capolista Leverkusen ed ha visto interrompesi nell’ultima giornata la lunga striscia di imbattibilità in Bundesliga (dieci vittorie e due pari prima del tonfo di sabato a Francoforte contro l’Eintracht). Nonostante la sconfitta in Supercoppa ad agosto e la clamorosa eliminazione nella coppa nazionale per mano del Saarbrücken, la squadra biancorossa ha trovato in Champions continuità di gioco e risultati, con un record di quattro vittorie ed una sconfitta e la vetta del gruppo A messa in cassaforte in largo anticipo.

Manchester United-Bayern Monaco, le scelte di Ten Hag

La struttura dell’undici che affronterà i bavaresi non dovrebbe differire troppo dalle ultime uscite, con la conferma del 4-2-3-1. Onana tra i pali, al centro della difesa dovrebbe tornare Lindelöf in coppia con Maguire sebbene Varane abbia trovato maggiore spazio in Champions e sia stato relegato in panchina in campionato, mentre sugli esterni dovrebbero trovare posto Shaw a sinistra – utilizzato anche in mezzo – e Dalot sulla destra in ballottaggio con Wan Bissaka. Diga mediana con Amrabat e McTominay, in considerazione del prolungato stop di Casemiro fermo da un mese e mezzo ma anche dei problemi fisici di Mount. Sulle trequarti Bruno Fernandes al centro, probabile l’utilizzo di Garnacho sul versante sinistro e uno tra Rashford ed Antony dalla parte opposta, a supportare Højlund in vantaggio su Martial come riferimento offensivo principale.

Manchester United-Bayern Monaco, le scelte di Tuchel

Il primo posto nel girone già in cassaforte potrebbe portare il tecnico dei tedeschi a fare un moderato turn-over: la difesa dovrebbe contemplare in porta Neuer, a destra Mazraoui, a sinistra Davies ed al centro la coppia Kim-Upamecano, con Goretzka e Kimmich nel pacchetto di mischia a protezione della retroguardia. Le possibili variazioni riguarderebbero Laimer (fruibile sia come esterno basso ma anche come mediano) e Guerreiro, impiegato sia sulla fascia sinistra che in mezzo al campo. Sulla trequarti i dubbi riguardano soprattutto le condizioni di Musiala e Gnabry, rientrati da una decina di giorni dopo l’infortunio: qualora venisse concesso minutaggio a gara in corso, probabile l’utilizzo dal 1’ come esterni di Coman e Sané (che però in Champions ha più volte lasciato spazio al giovane Tel) con Muller in mezzo, e Kane a guidare l’attacco. Tra le opzioni da prendere in esame, anche l’utilizzo di Choupo-Moting, spendibile tra le linee o come prima punta.

Manchester United-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Onana, Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Amrabat, Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho, Højlund. All. Ten Hag

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Mazraoui, Kim, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Muller, Tel, Kane. All. Tuchel

Manchester United-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester United-Bayern Monaco, in programma martedì 12 dicembre alle ore 21 all’Old Trafford di Manchester, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 254 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.