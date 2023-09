Manchester United-Brighton, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sabato alle 16 altro importante banco di prova per il Brighton di De Zerbi, l'allenatore italiano che sta incantando l'Inghilterra e che prima della sosta ha spazzato via il Newcastle, se la vedrà con il Manchester United. I Red Devils sono usciti sconfitti da entrambi gli scontri diretti stagionali contro Tottenham e Arsenal, Ten Hag ha ancora tantissime defezioni ma non può più sbagliare per non vedere scappare le prime.

Manchester United-Brighton: Ten Hag con gli uomini contati

Ten Hag si avvicina alla sfida senza tanti titolari, mancherà la coppia centrale Varane-Lisandro Martinez, al loro posto Maguire e Lindelof, fuori dai giochi anche Sancho e Antony entrambi fuori rosa per problemi extracampo, in mediana non ci saranno Mount e Amrabat. Scelte obbligate quindi con l'ex Atalanta Hojlund a guidare l'attacco sostenuto dal giovane Garnacho, da Bruno Fernandes e Rashford.

Manchester United-Brighton: De Zerbi senza metà attacco

Problemi di formazione anche per De Zerbi che perde il baby bomber Ferguson, già quattro gol in campionato, e il suo "gemello" Wellbeck. Per fortuna dal mercato è arrivata una sontuosa alternativa, Ansu Fati dal Barcellona che farà il suo esordio assoluto nella nuova squadra. Per il resto dentro tutti i titolari con March, il più in forma dei suoi a chiudere il terzetto offensivo.

Manchester United-Brighton: le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1) Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Dalot; Casemiro, Eriksen; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund

Brighton (4-2-3-1) Verbruggen; Milner, Webster, Dunk, Estupinan; Gross, Gilmour; March, Fati, Mitoma; Pedro

Manchester United-Brighton in diretta tv e streaming

La sfida che promette spettacolo tra Manchester United e Brighton sarà trasmessa in Italia in diretta da Sky che detiene i diritti per tutte le gare di Premier League. Per gli abbonati sarà possibile anche guardare il match in streaming su Sky Go.