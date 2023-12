Inferno United: viaggio nella crisi sulla sponda rossa di Manchester

I quaranta giorni più brutti della storia recente del Manchester United si sono conclusi come erano cominciati. Ancora una sconfitta, la dodicesima nelle prime 24 uscite stagionali (stesso numero di k.o. incassati nella passata stagione, ma in 62 gare giocate): magari una di quelle meno nette e con maggiori attenuanti, vista la qualità di un Bayern Monaco che si è imposto con il minimo scarto, ma che decreta anche l’uscita di scena, definitiva, dei Red Devils dalle competizioni europee. E che fa il paio con quella maturata pochi giorni contro il Bournemouth davanti al pubblico di casa, che alla terza rete ha cominciato a lasciare lo stadio in segno di protesta. Ultimo posto nel Girone A di Champions (il peggior risultato di sempre di una squadra inglese nella massima competizione continentale per club, con quattro passi falsi su sei match e quindici reti subite), abbondantemente staccato dalla vetta in campionato ed anche fuori dalla Coppa di Lega, per effetto del 3-0 interno contro il Newcastle nel match valevole per il quarto turno. Quanto basta per rendere la sponda rossa di Manchester una polveriera: ed il prestigio di uno dei club più titolati e seguiti al Mondo rende questa picchiata ancora più eclatante.

Gli anni del crollo

Dopo gli anni di Ferguson, il ruolo del Manchester United in Premier League è d’altronde stato perlopiù quello di comparsa nella lotta al titolo. Al punto che i migliori risultati conseguiti nella lotta allo scudetto britannico sono stati i due secondi posti nei tornei 2017/2018 e 2020/2021, terminati però con distacchi abissali dai concittadini del City primi in graduatoria (che hanno accumulato rispettivamente 19 e 12 punti di margine), a cui si aggiunge il terzo posto della passata stagione. Anche meno incoraggiante il bilancio nella Champions, alzata l’ultima volta nel 2008: dal 2011 in avanti, il miglior risultato raggiunto sono stati i quarti di finale della primavera 2019, centrati eliminando il PSG con l’impresa di Parigi (qualificazione acciuffata all’ultimo minuto di recupero) prima del doppio k.o. con il Barcellona. Normale che qualcuno, a questo punto, rimpianga il tanto bistrattato José Mourinho, che prima di lasciare il club a dicembre 2018 aveva portato a casa nella stagione precedente Coppa di Lega, Europa League e Supercoppa inglese. Trofei di minore importanza, ma pur sempre titoli. Quelli che i suoi successori (da Solskjaer a Rangnick, passando per il brevissimo interregno di Carrick) non sono riusciti a mettere in bacheca, con l’unica eccezione rappresentata dalla League Cup alzata da Ten Hag la scorsa stagione, ad assumere i contorni di eccezione che conferma la regola.

Gli investimenti

Un unico trofeo portato a casa in sette anni, a fronte però di campagne acquisti che hanno visto il club investire, nelle operazioni in entrata, una cifra che sfiora i 1200 milioni di euro, per un incasso relativo a quelle in uscita quattro volte inferiore. Poco meno di 200 quelli messi sul piatto quest’estate per portare all’Old Trafford Hojlund, Mount e Onana, 230 dodici mesi fa per il trittico Antony-Casemiro-Lisandro Martinez. Senza menzionare i 125 del 2021 per un Sancho ora in totale rotta di collisione con il tecnico Ten Hag ed i 45 per Varane che nelle ultime ore è dato sul piede di partenza per la frattura consumatasi con l’allenatore olandese, ma soprattutto gli 87 del 2019 per Harry Maguire, costante bersaglio dei tifosi che sulle note della celeberrima “Freed from Desire” gli hanno dedicato un coro, sottolineando le “terribili” capacità difensive di colui che resta al secondo posto della classifica dei difensori più cari di tutti i tempi. Cifre esorbitanti, che peraltro non tengono conto dei sontuosi stipendi garantiti alle stelle che hanno vestito la casacca dei Red Devils, a cominciare da Cristiano Ronaldo (25 milioni all’anno nell’estate 2021) a scendere.

Il futuro

Il futuro non dovrebbe più contemplare Ten Hag, il cui rapporto con la piazza e con il pubblico si è ormai deteriorato, e che sembra non avere più le redini di uno spogliatoio che appare disunito, se non addirittura spaccato. La corsa ai ripari prevederà anche un ritorno sul mercato nella finestra invernale, dove è prevista più di una partenza volta anche ad alleggerire il monte ingaggi ed a snellire una rosa che conta atleti ormai fuori dal progetto tecnico, sempre che un cambio di guida tecnica non modifichi gerarchie ed equilibri. Il nuovo corso dello United prevederà allora la rincorsa ad un posto in Champions (l’uscita dall’edizione attuale, dati alla mano, è costata una trentina di milioni) e magari la prestigiosa FA Cup, restato l’ultimo obiettivo percorribile e che per i Red Devils comincerà ad inizio 2024 nel terzo turno contro il Wigan. Vincerla non sarà la panacea di tutti i mali, ma sarà almeno un piccolo passo per cominciare a voltare definitivamente pagina e tornare a scorgere un po’ di sereno in un cielo ora nero come la pece, e sfumato di rosso vergogna.