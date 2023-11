Il Manchester United è di nuovo in crisi

I Red Devils non riescono più a fare paura. La squadra di Ten Hag è di nuovo in crisi e proprio nell'anno in cui si pensava che la ruota potesse essere definitivamente girata. La passata stagione è stata quella della rimonta, del ritorno in Champions League con un terzo posto in Premier League raggiunto grazie a una seconda parte di annata di livello altissimo. Doveva essere il punto di partenza e invece, visti i risultati, sembra essere stato solo un exploit momentaneo.

Il Manchester United non riesce a risollevarsi

La cura Ten Hag sembrava aver dato i suoi frutti con scelte drastiche, come l'ok all'addio di Cristiano Ronaldo, ma oggi è proprio il tecnico a essere sulla graticola. Oggi più di ieri verrebbe da dire perché la prestazione di Copenaghen è la prova che qualcosa proprio non va: in vantaggio 2-0 i Red Devils si sono fatti recuperare già nel primo tempo chiuso sul 2-2. Nella ripresa Bruno Fernandes aveva rimesso le cose sui binari giusti, ma i danesi sono riusciti a rimontare in 11 contro 10 e a vincere incredibilmente 4-3. Ora in classifica gli inglesi sono ultimi a tre punti e hanno davanti le sfide con il Galtasaray, a quota 4 e il Bayern Monaco già qualificato. Due sfide da non sbagliare per evitare di uscire dall'Europa già a dicembre.

Il problema è che proprio nelle partite che contano lo United crolla, Ten Hag ha perso tutti gli scontri diretti affrontati in tutte le competizioni: tutte le big hanno fatto risultato pieno: Tottenham (2-0), Brighton (3-1), Bayern Monaco (4-3), Manchester City (3-0) e Newcastle (3-0), senza contare che il Galatasaray ha vinto a Old Trafford 3-2. Invertire la rotta sembra difficile, ma è necessario perché il rischio concreto è quello di rimanere senza obiettivi molto presto, anche in campionato infatti il Manchester United è ottavo a meno quattro dal quinto posto che vale l'Europa League e a meno sei dal quarto che significa accesso alla prossima Champions League. La vittoria del campionato è invece utopia con i "cugini" del City che sono già a quota 27 punti.