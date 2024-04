Manchester United-Liverpool, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Il Liverpool torna sul...luogo del delitto, ovvero in quell’Old Trafford il quale ha visto lo scorso 17 marzo i Reds incassare nel recupero la rete che è costata l’eliminazione dalla FA Cup. Impegnata nell’entusiasmante volata a tre con Manchester City ed Arsenal per la conquista del titolo britannico, la formazione di Klopp nell’ultimo confronto con i Red Devils ha visto anche interrompersi la striscia di risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, fermatasi a quota nove (otto vittorie, una delle quali ai supplementari nella finale della Coppa di Lega alzata piegando di misura il Chelsea). Dal canto suo, il Manchester United che nella Coppa di Inghilterra incrocerà il tra due settimane Coventry in semifinale, nel 2024 ha fatto vedere qualche timido segnale di risveglio, risalendo fino al sesto posto grazie soprattutto alle quattro vittorie ed un pari nel primo mese del nuovo anno. Poi la frenata, sotto forma di k.o. nelle ultime settimane nel derby di Manchester, in casa con il Fulham e soprattutto sette giorni fa con il Chelsea, che con due reti in sessanta secondi al termine di un recupero interminabile ha ribaltato lo svantaggio di 2-3 intascando i tre punti. Nel bilancio degli scontri diretti, le ultime quattro stagioni hanno fatto registrare due pareggi, tre vittorie dello United e quattro del Liverpool, tutte particolarmente rotonde (clamoroso il 7-0 di un anno fa, ma anche il 5-0 rifilato ai Reds davanti al loro pubblico ad ottobre 2021).

Manchester United-Liverpool, le scelte di Ten Hag

I Red Devils arrivano alla sfida con l’infermeria piena, nella quale stazionano Lindelöf, Malasia, Martial, Lisandro Martinez e Shaw, senza contare le imperfette condizioni fisiche di Evans, Casemiro (il quale sarebbe eventualmente sostituito da McTominay per affiancare nella linea mediana Mainoo) e di Varane, che in caso di forfait lascerebbe il posto dal 1’ a Kambwala accanto a Maguire. La difesa davanti ad Onana si completerà con Diogo Dalot e Wan-Bissaka ad agire da esterni bassi. In avanti a supportare Højlund schierato da punta, una trequarti con Bruno Fernandes, Garnacho ed Antony che deve però superare la concorrenza di Rashford (fruibile anche come prima punta), con le alternative di lusso costituite da Eriksen e Mason Mount.

Manchester United-Liverpool, le scelte di Klopp

Particolarmente lungo anche l’elenco degli indisponibili della capolista, che sarà priva di Trent Alexander-Arnold, Alisson, Stefan Bajcetic, Diogo Jota, Joel Matip, e Thiago. Dubbi anche sul un malconcio Endo: se il centrocampista nipponico dovesse alzare bandiera bianca, ci sarà Gravenberch a sostituirlo completando la mediana dove agiranno anche Szoboszlai e Mac Allister con il sacrificio di Curtis Jones. Ballottaggi aperti nella difesa che proteggerà Kelleher, schierato tra i pali al posto di Allison ancora ai box: a destra Gomez avanti su Bradley ed al centro Konate su Quansah per cominciare dal primo minuto al fianco di Van Dijk, mentre a sinistra si sistemerà Robertson. In avanti, probabile il ricorso al tridente formato da Salah, Luis Díaz e Darwin Núñez, con Elliott e Gakpo pronti eventualmente a dare man forte a gara in corso.

Manchester United-Liverpool, le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala, Dalot, Casemiro, Mainoo, Antony, Fernandes, Garnacho, Højlund All. Ten Hag

Liverpool (4-3-3): Kelleher, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Endo, Salah, D. Núñez, L. Díaz. All. Klopp

Manchester United-Liverpool, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester United-Liverpool, in programma domenica 7 aprile all’Old Trafford di Manchester, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.