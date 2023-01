Manchester United-Manchester City, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Derby ad altissima quota sabato alle 13,30 in Premier League tra Manchester United e Manchester City. I Red Devils, scaricato Cristiano Ronaldo e risolti alcuni problemi con Ten Hag, hanno ricomnciato a volare e ora sono quarti in classifica. La stracittadina, se vinta, potrebbe addirittura rilanciare le ambizioni di titolo dello United che nel 2023 ha vinto sei partite su sei.

Vincere contro il Manchester City però non è impresa da tutti. Haaland e compagni sono secondi a meno cinque dall'Arsenal e non possono più fare pass falsi se vogliono continuare a rincorrere la terza Premier di fila, la quinta in sei anni.

Manchester United-Manchester City: le scelte di Ten Hag

Il Manchster United si presenta alla sfida con sole due assenze, il centrocampista Van de Beek e il lungodegente Jadon Sancho. Ten Hag ha pochi dubbi alla vigilia, il più importante in mediana dove potrebbe scegliere Fred al posto di Casemiro e non Eriksen per dare maggiore peso al reparto. In attacco Martial sarà il centravanti con alle spalle lo scatenato Rashford, in rete in tutte le sei gare di questo 2023, Bruno Fernandes e mister 100 milioni Anthony.

Manchester United-Manchester City: le scelte di Guardiola

Doppia assenza anche per Guardiola, non ci saranno Mendy e Dias, in difesa recupera ma solo per la panchina Laporte. Già scleto l'attacco che vedrà il fenomeno Haaland (21 gol in 16 gare in Premier e 27 in 22 in totale) al centro del tridente completato da Foden, in vantaggio su Grealish e Mahrez. In mediana la fantasia di De Bruyne e Bernardo Silva insieme alla concretezza di Rodri.

Manchester United-Manchester City: le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1) De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial

Manchester City (4-3-3) Ederson; Walker, Stones, Akanji, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Haaland, Grealish

Manchester United-Manchester City in diretta tv e streaming

La sfida di Old Trafford sarà trasmessa in Italia in diretta tv da Sky sui canali numero 203, 213 e 201. La diretta streaming sarà invece garantita dalla App Sky Go e come le immagini in tv la visione sarà dedicata ai soli abbonati della piattaforma satelittare.