Manchester United-Milan, le probabili formazioni: rossoneri senza Ibra e Mandzukic, dubbio Rebic

Una sfida dal sapore Champions. Il Milan, reduce dalla vittoria per 2-0 sul campo del Verona in campionato, farà visita giovedì 11 marzo al Manchester United nell'andata degli ottavi di finale di Europa League (fischio d'inizio alle 18.55). Un match quanto mai impegnativo per i rossoneri, chiamati a giocarsi il passaggio del turno contro la favorita numero uno alla conquista finale del trofeo. I Red Devils, che domenica scorsa hanno superato per 2-0 il City nel derby di Manchester, navigano al secondo posto in Premier League e sembrano essere tornati agli antichi splendori dopo alcune stagioni sottotono.

Manchester United-Milan, le scelte dei due allenatori

Pioli, per la gara contro lo United, dovrà ancora fare a meno di Ibrahimovic, Bennacer e Mandzukc. In dubbio anche Rebic, Theo Hernandez e Calhanoglu, ancora non al meglio dopo i recenti guai fisici. Nel 4-2-3-1 rossonero, quindi, ci sarà spazio per Leao al centro dell'attacco, con il portoghese sostenuto alle sue spalle da Saelemakers, Castillejo ed uno tra Krunic e Diaz. In mezzo al campo Kessié e Tonali, mentre al centro della difesa si rivedrà Kjaer con uno tra Romagnoli (favorito) e Tomori. Terzini Calabria e Dalot.

Stesso modulo dall'altra parte per Solskjaer, che potrebbe essere costretto a fare a meno di Rashford, uscito malconcio dalla sfida con il City. In attacco pronto quindi Greenwood con James, Bruno Fernandes e Martial a supporto. A centrocampo Matic e Fred, con la linea difensiva composta invece da Wan-Bissaka, Bailly, Maguire e Telles. Henderson tra i pali.

Manchester United-Milan, le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Fernandes, Martial; Greenwood. All. Solskjaer

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Castillejo; Leao. All. Pioli