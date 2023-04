Manchester United-Sivigilia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riparte la caccia all'Europa League e giovedì vanno in scena le gare di andata dei quarti di finale. Ad Old Trafford si affontano alle 21 il Manchester United e il Siviglia con il Red Devils, terzi in Premier League, che proveranno ad arrivare fino in fondo per mettere in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la Carabao Cup. Gli andalusi, che hanno storicamente un legame speciale con questa competizione, vedono nell'Europa l'unica via per rendere speciale una stagione fallimentare che li vede a soli cinque punti di distanza dalla zona retrocessione in Liga.

Manchester United-Siviglia: le scelte di Ten Hag

Brutte notizie per Ten Hag che perde l'attaccante Marcus Rashford, probabilmente anche per il ritorno, a causa di un problema fisico. Senza il suo miglior marcatore, in grande spolvere in questo 2023, il Manchester United punterà forte su Sancho, Bruno Fernandes e Antony alle spalle di Weghorst. Davanti alla difesa il giocatore più in forma della squadra, McTominay, insieme a Casemiro, in difesa fiducia in Maguire.

Manchester United-Siviglia: le scelte di Mendilibar

Mendilibar, terzo allenatore stagionale del Sivigilia, disegnerà la squadra con il 4-2-3-1 in cui Ocampos, Lamela e Gil giocheranno alle spalle di El Nesyri. A dettare i tempi del gioco sarà il sempreverde Rakitic mentre è probabile l'arretramento sulla linea difensiva di Gudelj.

Manchester United-Siviglia: le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Malacia; McTominay, Casemiro; Antony, Fernandes, Sancho; Weghorst.

Siviglia (4-2-3-1): Dmitrovic; Navas, Bade, Gudelj, Acuna; Gueye, Rakitic; Ocampos, Lamela, Gil; En Nesyri.

Manchester United-Siviglia in diretta tv e streaming

In Italia la gara sarà trasmessa in tv da Sky al canale 254, a disposizione degli abbonati anche a App Sky Go, mentre la seconda possibilità per non perdersi le emozioni in arrivo da Old Trafford sarà quella di collegarsi a Dazn.