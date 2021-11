Manchester United, esonerato Solskjaer: il sogno è Zidane

Ole Gunnar Solskjaer non è più l'allenatore del Manchester United, il norvegese è stato ufficialmente esonerato questa mattina, l'annuncio è arrivato attraverso una nota del club inglese. "Grazie di tutto Ole" si legge sui post social ufficiali della società inglese che è pronta a voltare pagina.

Il Manchester Uniteed ha esonerato Solskjaer

Fatale per l'ormai ex mister dei Red Devils è stato il pesante ko di ieri contro il Watford. Claudio Ranieri e la sua squadra hanno schiantato i Diavoli Rossi con un netto 4-1, quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate di Premier League per i ragazzi in maglia rossa. Troppo per la dirigenza della società che si aspettava ben altra stagione dopo i supercolpi di merato Sancho, Varane e Cristiano Ronaldo, arrivati in estate per avvicinarsi alle migliori squadre della Premier League.

Solskjaer però non è riuscito ad imprimere il cambio di marcia, anzi, oggi lo United è solo settimo in campionato, a meno dodici dal Chelsea e distante anche sei punti dal quarto posto che vale la Champions League, obiettivo minimo stagionale. Insomma, visti i risultati, oggi è arrivata una decisione che in realtà era nell'aria da tempo e che anche i tifosi ventilavano: Solskjaer non è più l'allenatore del Manchester United.

Zidane in pole position come nuovo allenatore del Manchester United

Per sostituire il norvegese sarebbero stati avviati i contatti con Zinedine Zidane che, se dovesse accettare la nuova destinazioe, potrebbe ritrovare due fuoriclasse che già ha allenato al Real Madrid: Cristiano Ronaldo e Varane. L'allenatore francese, che ha vinto tre Champions di fila con le merengues, è fermo proprio da quando ha lasciato la casa blanca. Potrebbe tornare in pista in un club della stessa levatura, ma secondo alcuni rumors sarebbe restio a scendere in campo a stagione in corso.

E'questo il nodo da sciogliere, il Manchester United dovrà convincerlo che è il momento giusto per accettare, anche perché le alternative vagliate nei mesi scorsi sono difficili, o impossibili, da raggiungere. Antonio Conte si è accasato al Tottenham, Brendan Rodgers dovrebbe rimanere al Leicester fino al termine della stagione, così Zidane resta il favorito numero uno per essere il nuovo allenatore del Manchester United