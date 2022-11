Manchester United, addio a Cristiano Ronaldo: chi sarà il sostituto

Un'intervista, quella rilasciata da Cristiano Ronaldo al giornalista inglese Pier Morgan, che ha fatto infuriare il Manchester United. Sì, perché il portoghese, senza mezzi termini, ha puntato il dito contro il club inglese, colpevole, a suo dire, di averlo "tradito" e di averlo lasciato solo quando la figlia era ricoverata in ospedale. Affermazioni che, adesso, starebbero facendo meditare ai Red Devils la pista del licenziamento per giusta causa, così da liberarsi del pesante ingaggio del fuoriclasse, che supera i 20 milioni di euro l'anno.

Sogno Mbappé per sostituire CR7, Osimhen l'alternativa

Licenziamento o no, è chiaro che le strade di Cristiano Ronaldo e del Manchester United sono destinate a dividersi già a gennaio. E non a caso gli inglesi avrebbero iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto di CR7, restringendo la rosa a due nomi. Il primo è di quelli pesantissimi, tanto che potrebbe trattarsi più di un sogno che di un obiettivo concreto: stiamo parlando di Kylian Mbappé, il cui rapporto con il Paris Saint-Germain non sarebbe dei migliori. Per portare via da Parigi il talento francese, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 150 milioni di euro.

L'alternativa, probabilmente più alla portata, risponde al nome di Victor Osimhen, giocatore seguito con interesse da mezza Europa. Il nigeriano si è reso protagonista di una prima parte di stagione sontuosa con la maglia del Napoli, con cui ha realizzato ben dieci reti (nove in campionato, una in Champions League) in quattordici presenze. L'ex attaccante del Lille, ai partenopei dall'estate 2020, era stato corteggiato già in estate dallo United, che adesso, con Cristiano Ronaldo ormai sul piede di partenza, è pronto a tornare alla carica.