Arabia Saudita, Mancini è già a rischio

L'inizio dell'avventura alla guida dell'Arabia Saudita, per Roberto Mancini, non è certo stato dei più semplici. L'ex ct dell'Italia, che ha lasciato gli azzurri lo scorso agosto, ha infatti raccolto soltanto un pareggio (2-2 contro la Nigeria) e tre sconfitte (1-3 con il Costa Rica, 0-1 con la Corea del Sud e 1-3 con il Mali, occasione nella quale il Mancio è stato sbeffeggiato dal vice allenatore degli africani, che ha mimato nei suoi confronti il gesto dei soldi) nelle prime quattro gare sulla panchina dei sauditi. Un rendimento deludente, considerato anche l'alto ingaggio percepito dal tecnico, e che starebbe facendo storcere il naso al presidente federale Yasser Al Misehal ed alla Federazione, desiderosa di ospitare i Mondiali 2034.

Per Mancini diventeranno quindi già decisivi i prossimi impegni, a partire da quelli di novembre, quando l'Arabia Saudita sarà attesa dalle prime partite contro Pakistan e Giordania valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Fondamentale, per il futuro del ct, sarà poi la Coppa d'Asia, che si svolgerà il prossimo gennaio in Qatar: competizione nella quale il ct, per salvare la propria panchina, dovrà portare il più avanti possibile i sauditi. Altrimenti, in caso di nuovi risultati deludenti, la federazione, malgrado il ricco contratto in essere fino al 2027, potrebbe optare per un clamoroso divorzio anticipato.