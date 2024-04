Mancini graziato per la bandiera col "topo laziale": la decisione del giudice sportivo

Nessuna squalifica per Gianluca Mancini, solo una multa da 5mila euro per aver sventolato una bandiera della Lazio con un topo dopo la vittoria del derby. Questa la decisione del giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandre, presa in relazione all’esultanza del difensore della Roma dopo la partita contro la Lazio di sabato scorso.

Ha deliberato di sanzionare "il calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma) con ammenda di euro 5.000 per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva".

Abodi: "Dobbiamo contrastare la maleducazione"

"Multa a Mancini? Dobbiamo contrastare la maleducazione", ha dichiarato il ministro dello Sport e dei giovani, Andrea Abodi. "Il giudice sportivo si è espresso sulla base delle regole esistenti, ma io credo che quello che si debba fare in maniera sempre più significativa è contrastare la maleducazione, contrastare la mancanza di rispetto che arriva fino alle forme estreme dei cori, contrastare il razzismo ma anche la cattiva educazione che spesso viene declassata in goliardia. Per me rimane invece un fattore molto importante e vale ovunque, indipendentemente dal colore delle maglie. È una partita che dobbiamo giocare con una sola maglia, la maglia del decoro dell'Italia e del calcio italiano - aggiunge - non vogliamo un modello perfetto, ma vogliamo un modello più educato".