Nazionale, via Mancini e ritorno di Conte? Il clamoroso scenario

Via Roberto Mancini, dentro Antonio Conte. L'indiscrezione, se confermata, sarebbe di quelle clamorose. Sì, perché il rapporto tra l'attuale commissario tecnico della Nazionale e la Federcalcio, come riportato da Repubblica, sarebbe giunto ai minimi storici, con il Mancio che sarebbe ormai demotivato e propenso a lasciare l'incarico prima della naturale scadenza del contratto, fissata nel 2026. L'addio potrebbe arrivare già al termine delle Final Four di Nations League, in programma tra il 14 ed il 18 giugno in Olanda ed in cui l'Italia, in semifinale, dovrà vedersela con la Spagna. A far propendere l'allenatore verso un futuro lontano dalla Nazionale anche il corteggiamento nei suoi confronti da parte del Paris Saint-Germain, che riterrebbe Mancini la persona più idonea per gestire un gruppo ricco di talento ma incapace, fin qui, di raggiungere i traguardi sperati.

Dall'altra parte, invece, c'è un Antonio Conte fresco di divorzio dal Tottenham e voglioso di tornatre in Italia. L'ex tecnico, tra le altre, di Juventus e Inter, è già stato alla guida della Nazionale tra il 2014 ed il 2016, chiudendo la propria esperienza sulla panchina azzurra con la sfida, poi persa ai calci di rigore, contro la Germania nei quarti di finale degli Europei 2016. Conte, d'altra parte, non ha mai nascosto di voler tornare un giorno in Nazionale e adesso, sette anni dopo le lacrime giunte al termine della sfida con i tedeschi, potrebbe essere giunto il momento giusto. Tanto che, pur di tornare a rivestire il ruolo di ct, sarebbe disposto a rinunciare ad una parte consistente del suo ingaggio. Conte, insomma, avrebbe tantissima voglia di rilanciare quella che, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 ed alle opache prestazioni contro Inghilterra e Malta, sembra una Nazionale in piena crisi d'identità. Voglia che, invece, potrebbe aver ormai perso Roberto Mancini.