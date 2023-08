Mancini nuovo ct dell'Arabia Saudita. "Il contratto? Sono state riportate cifre false"

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita. Mancava solo l'ufficialità che è arrivata nelle scorse ore con un video pubblicato su X (ex Twitter) proprio dalla nazionale saudita. "Dopo aver fatto la storia in Europa è il momento di fare la storia in Arabia Saudita" dice nel filmato l'ex commissario tecnico degli azzurri che viene definito "un vincitore nato, un creatore di storia, una leggenda del gioco".

La presentazione è prevista per oggi 28 agosto a Riad. Mancini ha firmato un contratto fino al 2027. "Sono entusiasta - ha scritto l'ex calciatore su Instagram - di aver accettato questo nuovo progetto che si fonda sulla condivisione della visione strategica di crescita del settore calcistico e in particolare del mondo dei giovani a cui tengo da sempre".

"Questo incarico - ha scritto ancora Mancini - è un riconoscimento del valore attribuito al calcio Italiano e anche in questa esperienza porterò con orgoglio la nostra italianità nel mondo".



A born winner, a history maker, a legend of the game. ?? ‘Buongiorno’ coach! Welcome to Saudi Arabia ??



pic.twitter.com/snpZioAC1E — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) August 27, 2023

Sul suo addio alla nazionale italiana però è ancora polemica. "Mi hanno trattato come il mostro di Firenze" si sarebbe sfogato "il Mancio" in una chiacchierata telefonica all'Agenzia Italpress mentre era in volo per l'Arabia Saudita. Mancini ha risposto così a chi lo ha accusato di aver lasciato gli azzurri spinto da interessi economici. Raggiunto dall'AdnKronos, il tecnico ha inoltre smentito le cifre circolate sul suo ingaggio con la nazionale saudita, definendo gli importi "falsi, tendenziosi e del tutto lontani dalla realtà".

