Mancini parla alla squadra, l'addio è più lontano

Roberto Mancini resta o se ne va? E'la domanda che tutti si fanno da quando il destro fulminante di Trajkovski si è infilato nell'angolo della porta di Donnarumma eliminando l'Italia dai Mondiali e trascinando la Nazionale nel baratro. La nave è affondata, ma il suo comandante non ha ancora abbondonato il suo posto. Ieri, visbilmente scosso, a caldo, dopo la cocente delusioni, il Commissario Tecnico non ha dato nessun indizio sul suo futuro. Troppo presto, troppo vicina la debacle per decidere serenamente del proprio futuro

Roberto Mancini resta alla guida dell'Italia?

Oggi la squadra si è ritrovata a Coverciano e Roberto Mancini non si è nascosto, ha parlato ai sui ragazzi, un discorso lungo da cui sembra essere trapelata la volontà da parte dell'allenatore di andare avanti. Nessuna dimissione in vista, se lo augura anche Gravina che sull'eroe dell'Europeo ha puntato fortissimo. Ad oggi quindi è ancora il Mancio a guidare gli azzurri, fino alla Turchia, sfida che sembra una beffa tra coloro che hanno abbondonato il sogno mondiale alla penultima curva.

Per ora va però ricordato, non c'è nessuna conferma ufficiale, forse qualcosa in più delle intenzioni di Mancini si saprà alla viglia del match contro i turchi quando è prevista la conferenza stampa del CT. Al momento sembra che la permanenza sia la via maggiormente percorribile, ma c'è anche qualcuno che ipotizza che il tecnico abbia solo voluto dare serenità al gruppo in un momento così difficile per poi scegliere con calma cosa fare in futuro.

Se dovesse restare colui che è passato dal paradiso all'inferno in soli otto mesi, di sicuro dovrà trovare la chiave per ridare alla Nazionale lo spirito di Wembley, probabilmente puntando sui giovani, sperando che anche i tecnici dei club gli diano una mano puntando sui ragazzi italiani per regalare a Mancini qualche possibile scelta in più per provare a risorgere.