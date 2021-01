Milan scatenato sul mercato: in arrivo Meité, tentazione Mandzukic

Una prima parte di stagione da favola, con un inatteso primato che ha riacceso l'entusiasmo dell'intero ambiente. Il Milan, dopo annate tribolate e colme di delusioni, è tornato ad essere protagonista, con i rossoneri che adesso sognano quello scudetto che manca ormai dal lontano 2011. Per continuare a coltivare le speranze di tricolore il club, in queste ore, si sta muovendo con decisione sul mercato.

Calciomercato Milan: in arrivo Meité, suggestione Mandzukic

Il primo rinforzo per Stefano Pioli è il centrocampista francese di origini ivoriane Soualiho Meité, che arriverà dal Torino in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva attorno ai dieci milioni di euro. Ma non è finita qui, perché i rossoneri stanno valutando la possibilità di portare a Milano l'ex attaccante della Juventus Mario Mandzukic, attualmente svincolato dopo l'esperienza con i qatarioti dell'Al-Duhail, con i quali in tre mesi, prima della sospensione del torneo lo scorso marzo a causa della pandemia, è sceso in campo solamente sette volte realizzando appena un gol. Il croato, che in passato ha indossato anche le maglie di Marsonia, NK Zagabria, Dinamo Zagabria, Wolfsburg, Bayern Monaco e Atletico Madrid, è infatti finito nel mirino della dirigenza del Milan, alla ricerca di un tassello con il quale allungare la propria rosa nel reparto offensivo. Una soluzione che affascina Pioli e che potrebbe intrigare lo stesso Mandzukic, desideroso di sentirsi ancora protagonista.