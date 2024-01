Chi è Mangala, il nome nuovo del mercato del Napoli

La campagna acquisti del Napoli continua, De Laurentiis vuole prendersi la corona da re del mercato di gennaio e dopo Ngonge, Mazzocchi e Traorè mette nel mirino almeno altri due colpi. A Mazzarri serve un nuovo difensore centrale con Theate che sembra scalare posizioni nonostante le richieste del Rennes e un centrocampista muscolare per dare dinamismo e forza alla mediana, orfana oggi di Anguissa impegnato in Coppa d'Africa.

Mercato Napoli, chi è Mangala: le ultime notizie sulla trattativa

Per questa posizione sono in salita le quotazioni di Orel Mangala, belga di 25 che a centrocampo sarà ricoprire il ruolo di mediano davanti alla difesa e quella di mezzala. Un jolly che nel Nottingham Forest, suo attuale club, ha praticamente sempre giocato segnando anche una rete contro l'Aston Villa, solo due invece le partite saltate, una con il Manchester United e una con il Newcastle.

In Inghilterra gioca da due stagioni dopo che il Nottingham Forest lo ha pagato 13 milioni dall'Amburgo, seconda squadra in cui Mangala è stato protagonista in Bundesliga dopo lo Stoccarda con cui è sceso in campo 109 volte. La Germania è stata fino ad oggi la sua seconda casa calcistica dopo gli inizi della prestigiosa "cantera" dell'Anderlecht che gli ha permesso di giocare con tutte le selezioni del Beglio dall'Under 15 in poi fino ad arrivare alla Nazionale maggiore con cui conta 12 presenze.

La trattativa tra il Napoli e il club inglese sembra essere entrata davvero nel vivo nella ultime ore con gli azzurri che hanno proposto un prestito con diritto di riscatto, soluzioni che potrebbe anche essere accettata dal Nottingham Forest che valuta il cartellino una trentina di milioni. Non pochi per gli azzurri che però stanno accelerando anche grazie al gradimento del giocatore che avrebbe già dato l'ok al trasferimento.