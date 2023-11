Il Maracanà come un campo di battaglia: violentissimi scontri sugli spalti prima di Brasile-Argentina

La location è quella, leggendaria è quella del Maracanà di Rio De Janeiro, dove ad affrontarsi sono Argentina e Brasile in quello che rappresenta il “Superclásico de las Américas”, nome dato anche ad una competizione calcistica amichevole che si è svolta nel decennio scorso. Di amichevole, invece, nella notte tra il 21 ed il 22 dicembre, c’è stato ben poco. A contrassegnare il match valevole per la sesta giornata delle qualificazioni mondiali c’è stata la maxi rissa scoppiata sugli spalti, che ha coinvolto tifosi dell’Albiceleste e della Seleçao: scontri durissimi, che hanno imposto lo slittamento di circa mezz’ora del calcio d’inizio e l’intervento piuttosto deciso delle forze dell’ordine. Un caos che ha riportato alla memoria le violenze scoppiata sulla spiaggia di Copacabana, trasformata in campo di battaglia lo scorso giovedì 2 novembre dai tifosi di Fluminense e Boca Juniors, nell’antivigilia della finale della Copa Libertadores poi disputata proprio al Maracanà il sabato seguente.

L’inizio dei tafferugli

La miccia si è accesa al momento degli inni nazionali, in un settore occupato da circa tremila argentini all’interno del quale erano presenti anche supporters della nazionale verdeoro. Una volta scoppiati i disordini (con tanto di sedili divelti e lanciati verso gli altri settori), Leo Messi nelle vesti di capitano della sua nazionale, si è diretto verso l’arbitro – il cileno Piero Maza – sottolinenando l’impossibilità di dare il calcio d’inizio alla sfida e dirigendosi anche con i suoi compagni insieme ad alcuni giocatori brasiliani, sotto lo spicchio di tribuna dove si stava consumando la violenza, per provare a riportare la calma, prima di guadagnare gli spogliatoi. “Hanno picchiato gente con i bastoni, si è rischiata la strage”, ha poi commentato la “Pulce”, con riferimento all’intervento della Polizia brasiliana che ha usato la forza per sedare gli scontri, alla quale si è rivolto con particolare foga anche il portiere dell’Albiceleste, “Didu” Martinez, chiedendo di fermare la violenza con cui gli agenti cercavano di reprimere i tafferugli. Anche il capitano della Seleçao, Marquinos, ha poi commentato l’accaduto: “Vedevamo famiglie, donne e bambini in preda al panico sugli spalti, una situazione spaventosa”.

Diverse le persone ferite, stando ad un primo bilancio stilato dalle autorità. Per la cronaca, il match è stato vinto dall’Argentina (con il gol decisivo messo a segno da Otamendi al 63’) che mantiene così la testa della classifica nel girone. Sempre più in difficoltà invece, il Brasile, che dopo i k.o. con Colombia ed Uruguay incappa nella terza sconfitta consecutiva, scivolando in sesta posizione nella Pool, peraltro l’ultima utile per ottenere il visto d’ingresso alla prossima Coppa del Mondo.