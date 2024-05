Tutti vogliono Marco Baroni

Marco Baroni è uno degli allenatori più ricercati dell'intera Serie A e non è un caso. Il 60enne toscano è stato il principale artefice dalla miracolosa salvezza del Verona, raggiunta dopo la cessione di mezza squadra a gennaio. Un bel colpo che segue la promozione e poi la permanenza in Serie A con il Lecce, squadra più giovane e con il monte ingaggi più basso dell'intero massimo campionato 2022-2023. Un triennio fantastico per un tecnico che in carriera è passato anche da Benevento, con la prima storica promozione in A, Cremonese, Reggina, Frosinone, Novara, Pescara e nei settori giovanili di Juventus e Siena.

Dove allenerà Marco Baroni

Domani l'allenatore incontrerà il Verona per decidere cosa fare in futuro, difficile che si arrivi ad un accordo anche perché gli ultimi scintillanti mesi lo hanno fatto balzare in cima alla lista di diversi club di Serie A. Il Monza sarebbe pronto a offrirgli la panchina per il dopo Palladino, il Cagliari di Giulini vorrebbe fargli prendere l'eredità Claudio Ranieri, qualcuno lo ha inserito anche nella lista per la Fiorentina per il post Italiano, mentre non risultano contatti con l'Udinese, che starebbe pensando di trattenere Fabio Cannavaro.

Insomma per Marco Baroni potrebbe arrivare una nuova avventura, magari più ambiziosa e con un progetto importante alle spalle, sarebbe di sicuro meritato per un tecnico che sembra essere pronto per spiccare il volo dopo aver compiuto due grandi imprese.