Verona, via Zaffaroni: il nuovo allenatore sarà Baroni

Come già anticipato nei giorni scorsi, sarà Marco Baroni l'allenatore del Verona nella stagione 2023/2024. L'ex tecnico del Lecce, che ha lasciato i salentini nei giorni scorsi dopo aver raggiunto la salvezza (nell'annata precedente aveva portato i giallorosssi alla promozione in serie A), sta in queste ore limando i dettagli per trovare l'accordo con il club scaligero. Al momento non ci sarebbe ancora l'intesa economica, ma, salvo clamorosi colpi di scena, la firma dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Per Baroni, in passato, esperienze anche con Reggina, Cremonese, Frosinone, Benevento, Novara e Pescara, tra le altre.

Zaffaroni ai saluti

Il Verona, nel frattempo, ha ufficializzato attraverso un comunicato ufficiale la separazione da Marco Zaffaroni, che, subentrato sulla panchina veneta lo scorso 4 dicembre, ha guidato la squadra la squadra alla salvezza, ottenuta con la vittoria nello spareggio contro lo Spezia: "Hellas Verona FC rende noto che mister Marco Zaffaroni ha comunicato alla società la volontà di non voler proseguire il proprio percorso sulla panchina gialloblù. Il Presidente Maurizio Setti, i Dirigenti e tutto il Club ringraziano mister Zaffaroni per il lavoro svolto dallo scorso dicembre e per il raggiungimento di una storica salvezza in Serie A. La società gialloblù gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".