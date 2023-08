Chi è Marco Pellegrino, il nuovo difensore del Milan

Sarà Marco Pellegrino a completare il pacchetto difensivo a disposizione del tecnico Stefano Pioli per la stagione 2023/2024. Il Milan, che nella serata di oggi, lunedì 21 agosto, farà il proprio esordio in campionato al Dall'Ara di Bologna, ha infatti trovato l'accordo con il Platense per l'acquisto del centrale classe 2002 sulla base di 3,5 milioni di euro più due di bonus, con il 10% della futura rivendita destinata al club argentino. Per il giocatore, atteso a Milano nella giornata odierna per sostenere le visite mediche di rito, è invece pronto un contratto fino al 2028.

Il profilo

Marco Pellegrino, nato a Buenos Aires il 18 luglio 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Platense, formazione con la quale ha iniziato ha giocare all'età di 8 anni. Il 21 novembre 2021 ha firmato il suo primo contratto professionistico debuttando in prima squadra il 14 marzo 2023 in occasione della partita di Primera Division contro il Velez Sarsfield. Per lui, da allora fino ad oggi, 17 presenze totali con una rete, quella segnata contro il Gimnasia La Plata.

Dal punto di vista tecnico, Pellegrino è un difensore centrale di piede mancino che fa del gioco aereo una delle sue caratteristiche migliori. L'argentino, che nei mesi scorsi era stato seguito anche dall'ex ct della Nazionale Roberto Mancini in quanto in possesso del passaporto italiano, è infatti alto 184 centimetri per circa 80 kg di peso, una stazza che gli permette di farsi valere sui palloni alti.