L’identikit di Marcos Leonardo, punta brasiliana seguita dalla Roma

In casa Roma si volge lo sguardo anche in Sudamerica, in previsione della prossima stagione. In Brasile, in modo particolare, giungono voci che definiscono ben avviate le trattative tra il Santos ed il club giallorosso per Marcos Leonardo, attaccante che già lo scorso anno si era messo in luce con la casacca bianconera. Vent’anni appena compiuti, normolineo (174 centimetri di altezza) ma dotato di spiccate doti atletiche, che lo rendono è una delle pedine inamovibili nello scacchiere della formazione brasiliana, che lo ha visto collezionare già poco meno di 150 gettoni a discapito della giovanissima età.

L’esordio di “Leo” in prima squadra è arrivato a sedici anni, su indicazione degli scout del settore giovanile del club, i quali hanno posto all’attenzione dello staff tecnico i numeri sensazionali del giovane attaccante: è risultato capocannoniere nel Campionato Paulista Under-13 con 25 gol nel 2015, ripetendosi l’anno successivo nell’Under 14 con 21 reti. Il tris di titoli di bomber è arrivato nella stagione successiva, con ben 34 centri nel Campionato Paulista Sub 15, bottino che gli ha permesso di superare il record di segnature nella competizione ottenuto nel passato da giocatori del calibro di Neymar, Rodrygo e Gabigol.

Messo sotto contratto con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, per Marcos Leonardo nel 2020 si sono quindi spalancate le porte della prima squadra, con gli esordi nella serie A brasiliana e nella Copa Libertadores, in cui ha segnato la sua prima rete – peraltro decisiva, nel match contro gli argentini del Defensa Y Justicia – dopo appena otto minuti dal suo ingresso in campo in occasione della sua seconda presenza nella competizione. La scorsa stagione è stata quella della definitiva consacrazione nel novero degli Under 20 più interessanti del panorama sudamericano: 57 le presenze in campo, con 21 reti e 6 assist che hanno calamitato l'interesse di qualche club europeo.

Difficile immaginare che, per assicurarsi l’attaccante brasiliano, ci sia qualche società disposta a versare nelle classe del club bianconero l’intero importo previsto dalla clausola, per stracciare il contratto firmato con scadenza 2026. Più facile immaginare ad una “simil-asta”, tenuto conto che sulle tracce di Marcos Leonardo c’è lo Sporting Lisbona. La dirigenza giallorossa continua pertanto a monitorare con attenzione la situazione, forte anche di una possibile corsia preferenziale: all’interno del Santos, infatti, in qualità di coordinatore sportivo lavora un certo Paulo Roberto Falcão...