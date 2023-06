Calciomercato Milan, Thuram ad un passo: quando arriverà la firma

Non solo il sogno Romelu Lukaku. Il Milan, in procinto di cedere Sandro Tonali al Newcastle per una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro, è in questi giorni molto attivo sul mercato per cercare di rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Una particolare attenzione, i rossoneri, la stanno mettendo nel reparto offensivo, che nell'annata appena terminata ha ampiamente deluso le aspettative: basti pensare, ad esempio, allo scarso contributo offerto da Rebic, Origi e De Ketelaere.

Tra gli obiettivi del Milan, non è certo un mistero, c'è da tempo Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore Lilian. L'attaccante, che nell'ultima stagione ha realizzato complessivamente sedici reti, lascerà a parametro zero il Borussia Monchengladbach, formazione nella quale era approdato nel 2019 dopo l'esperienza al Guingamp. Su di lui, nei giorni scorsi, aveva messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain, ma il mancato approdo di Nagelsmann sulla panchina dei francesi ha rallentato l'operazione, permettendo al Diavolo di fare uno scatto in avanti probabilmente decisivo nella trattativa.

In queste ore, infatti, Thuram ed il Milan avrebbero trovato l'accordo sulla base di un quinquennale alla cifra di quattro milioni e mezzo di euro a stagione. Le parti starebbero adesso limando i dettagli, con la definitiva fumata bianca, e la conseguente firma, che potrebbe arrivare già entro questo fine settimana.