Una nuova avventura per Mario Balotelli

La carriera di Mario Balotelli potrebbe proseguire in Brasile. L'ex attaccante della Nazionale è corteggiato dal Corinthians che gli ha offerto un biennale per trasferirsi in Brasile. Dopo il Flamengo, che aveva contattato Supermario ormai qualche anno fa, adesso ci prova un'altra big assoluta del calcio carioca che però sta vivendo una stagione molto difficile. La squadra è infatti diciassettesima in piena zona retrocessione con soli 12 punti in 16 partite in cui ha vinto solo due volte.

Serve una svolta e per trovare una nuova carica i brasiliani vorrebbero affidarsi a Mario Balotelli attualmente svincolato dopo l'ultima stagione passata all'Adana Demirspor con 16 presenze e sette reti. Con i turchi non è arrivato l'accordo per proseguire insieme e così adesso potrebbe davvero essere il Brasile la prossima destinazione del centravanti, secondo i rumors tentato dalla nuova destinazione.

Il Corinthians potrebbe diventare l'undicesima squadra della carriera di Mario Balorelli iniziata con tre anni all'Inter, proseguita con altre tre stagioni al Manchester City, tre al Milan, una al Liverpool, quattro al Nizza, una al Marsiglia, al Brescia, al Monza, al Sion e due all'Adana Demirspor.