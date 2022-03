Ricordate l'invasore di campo Mario Ferri "Il Falco"? Oggi salva vite in Ucraina

Da invasore di campo a uomo di pace. E' la nuova vita di Mario Ferri "Il Falco", il 34enne abruzzese di Montesilvano balzato anni fa agli onori della cronaca per le sue irruzioni a sorpresa nei campi di calcio più importanti del mondo durante alcune partite internazionali (indossando una t-shirt di Superman), come gli ottavi di finale dei Mondiali del 2014 e una finale di Champions.

Ferri è rientrato da poche settimane da un viaggio in India, dove aveva deciso di indossare la maglia dello United Sports Club di Kolkata (Seconda Divisione indiana, ma ha giocato anche in Svizzera, San Marino e alle Seychelles). Il campionato indiano è stato fermato causa Covid e Ferri è rientrato, a febbraio, in Italia. Pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina e dell'emergenza umanitaria del popolo ucraino, il Falco è partito per il confine tra Polonia e Ucraina. "Ciò che ho visto in India mi ha toccato molto e, seppur si tratti di un contesto completamente diverso, ho capito che anche la gente in Ucraina sta soffrendo", ha raccontato in un'intervista concessa a CBS Sports.