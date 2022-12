Marocco, bagno di folla per gli eroi del Mondiale

Un cammino, quello del Marocco in Qatar, che ha fatto la storia di un intero continente. Sì, perché mai, prima dell'impresa degli uomini di Regragui, una Nazionale africana si era spinta fino alle semifinali di un Mondiale. Saiss e compagni, malgrado un percorso che li ha visti affrontare fin da subito alcune big, ci sono invece riusciti stupendo il mondo intero, chiudendo prima davanti a tutti la fase a gironi davanti a Croazia e Belgio ed eliminando poi Spagna e Portogallo rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale. Una favola che si è interrotta solamente in semifinale per mano della Francia, che, al termine di una sfida combattuta, ha superato i marocchini per 2-0. Per i nordafricani, alla fine, è arrivato il quarto posto, data la sconfitta nella finalina con la Croazia per 2-1, ma il cammino dei Leoni dell'Atlante rimane comunque da ricordare.

Le peuple marocain ?? enflamme les rues de Rabat pour accueillir leurs héros ! ? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TEJaTH7O9p December 20, 2022

E per celebrare l'impresa, nella giornata odierna, martedì 20 dicembre, sono scese in piazza a Rabat migliaia e migliaia di persone, che hanno accolto la Nazionale, che ha sfilato per le vie della città su un bus scoperto, tra fumogeni, bandiere, cori e tanto, tantissimo entusiasmo. La squadra, dopo il bagno di folla, è poi attesa a palazzo reale, dove si fermerà a cena da Re Mohammed VI. Il giusto tributo per una formazione capace di scrivere la storia e che, ad un certo punto del torneo, ha persino accarezzato l'idea di portare a casa la Coppa del Mondo. "Non siamo poi così lontana dal vincerla", ha dichiarato lo stesso commissario tecnico Regragui dopo la sconfitta in semifinale con la Francia.