Marocco-Portogallo, Cristiano Ronaldo e il congedo in lacrime dal calcio che conta

Marocco-Portogallo finisce 1-0 e riscirive la storia del calcio con il primo approdo in semifinale Mondiale di una squadra africana. Una delle immagini che resteranno nella memoria del post gara è la corsa verso gli spogliotoi di Cristiano Ronaldo in lacrime. Il fenomeno lusitano è arrivato in Qatar da svincolato dopo aver chiuso l'esperienza al Manchester United, sognava una rassegna iridata da assoluto protagonista e invece quando si è iniziato a fare sul serio si è seduto in panchina e oggi è uscito dalla corsa alla Coppa del Mondo.

Oggi, il campione abbandonato, è entrato nella ripresa quando il Portogallo era già sotto 1-0. Serviva una magia e Fernando Santos si è affidato a lui che ha anche provato a farla, la magia, ma il portiere avversario Bounou, fenomenale per tutta la gara, gliela ha bloccata.

Marocco-Portogallo 1-0 potrebbe così essere l'ultima gara di Cristiano Ronaldo nel calcio che conta. Difficile pensare che la Nazionale portoghese continui a puntare su di lui che tra l'altro, secondo i rumors, è pronto a dire sì alla super offerta dell'Al-Nassr per trasferirsi già dal primo gennaio nel massimo campionato dell'Arabia Saudita. La carriera di CR7 potrebbe così finire in medio oriente, lontano dalle luci dei riflettori della Premier League, della Serie A o della Liga, lontanissimo da quelle della Champions League che lo ha spesso visto assoluto protagonista.

L'ultima istantane di Cristiano Ronaldo in un grande torneo potrebbe quindi essere quell'uscita dal campo in lacrime mentre il sogno mondiale suo e del Portogallo veniva spezzato dall'eroico Marocco.