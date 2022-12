Favola Marocco, è in semifinale ai mondiali: "Storico, leggendario, fenomenale"

Battendo per 1-0 il Portogallo il Marocco si è qualificato per le semifinali dei mondiali di calcio del Qatar. È la prima volta che una nazionale africana va oltre i quarti di finale della Coppa del Mondo. In semifinale il Marocco affronterà la vincente del quarto di finale tra Inghilterra e Francia.

Il Marocco entra nella storia del calcio mondiale battendo il più blasonato Portogallo ai quarti di finale di Qatar 2022 e conquista la semifinale: prima squadra del continente africano a raggiungere un obiettivo simile. I maghrebini non avevano niente da perdere e hanno vinto, i portoghesi tutto e hanno perso malgrado un possesso di palla superiore ma reso inefficace dalla difesa nordafricana e dall'ormai portiere-star Bono.

A sbloccare il match al 42' Youssef en-Nesri di testa su uno spiovente in area. In precedenza occasioni da ambo i lati, al partire dal 4' con Joao Felix di testa ma fermato da Bono, replica il Marocco al 7' con Youssef en-Nesyri anche lui di testa ma alto. al 30' Joao Felix in quasi gol, tiro in rete deviato dalla difesa marocchina e corner per i portoghesi, risponde al 33' il Marocco in attacco con Amallah che fallisce di poco il vantaggio. Al 45' prova Fernandes a cercare il pareggio ma il tiro colpisce la traversa. Sempre pericoloso il Marocco che nel secondo dei due minuti di recupero calcia di sinistro ma il colpo è impreciso e finisce largo sulla sinistra.

Nella ripresa pericolosissimo Marocco: al 49' El-Yamiq tira di testa ma Diogo respinge, la carambola manca di poco En-Nesyri in agguato. CR7 entra al 51' al posto di Neves, poco prima Santos aveva mandato in campo Cancelo al posto di Guerreiro. Il numero 10 si rende subito protagonista ma l'onnipresente Bono sventa. Al 58' è Ramos a sfiorare il pareggio di testa ma neanche stavolta il Portogallo recupera lo svantaggio, mentre al 64' cerca la conclusione, palla fuori di un soffio sopra la traversa. Torna alla ribalta Joao Felix all'82' su assist di Ronaldo, anche qui Bono salva, il corner successivo non avrà esito per il Portogallo. Così come gli otto minuti di recupero, che accompagnano CR7 e compagni alla porta d'uscita.

"Storico, leggendario, fenomenale"

"Storico, leggendario, fenomenale. I Leoni dell'Atlas hanno superato tutti i pronostici e in più hanno nauseato alcuni dei colossi del calcio mondiale. Dopo il Belgio e la Spagna, il Marocco si è regalato lo scalpo di un nuovo gigante mondiale: il Portogallo". Così il quotidiano marocchino francofono 'Le Matin' celebra la vittoria del Marocco nei quarti di finale del Mondiale in Qatar contro il Portogallo.

"Per la prima volta della storia della Coppa del Mondo, l'Africa e i paesi arabi saranno in semifinale, grazie all'incredibile prestazione del Marocco contro il Portogallo (1-0). I Leoni dell'Atlas hanno soggiogato il pianeta calcio eliminando un'altra nazionale candidata. I desideri più folli ormai sono legittimi", sottolinea ancora Le Matin.