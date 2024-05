Marsiglia-Atalanta, dove vederla in diretta tv: le probabili formazioni

Trentasei anni dopo l'ultima volta l'Atalanta ci riprova. La Dea è di nuovo in semifinale e, dopo l'impresa con il Liverpool ha tutte le carte in regola per sfida l'Olympique Marsiglia almeno alla pari. La squadra di Gasperini sta vivendo un momento magico, non solo è ad un passo dall'ultima atto in Europa, ma si giocherà la finale di Coppa Italia e è ancora in corso per i posti che valgono la Champions in campionato. Insomma sarà un mese tutto da vivere per i bergamaschi.

Marsiglia-Atalanta, le scelte di Gasset

Il Marsiglia ha invece solo l'Europa per raddrizzare una stagione storta, Gasset, che ha sostituito Gattuso alcuni mesi fa, non può falire e quindi schiererà tutti i migliori con una spolverata di ex Serie A soprattutto a centrocampo dove giocheranno Veretout e Kondogbia. Ovviamente il pericolo numero uno per la Dea sarà Aubameyang sostenuto da Sarr nel 3-5-2.

Marsiglia-Atalanta, le scelte di Gasperini

Rosa al gran completo per Gasperini che torna a schierare Scalvini in difesa con Kolasinac e più Djimsiti di Hien. Per il resto dentro tutti i titolarissimi e dubbi in attacco che sembrano essere sciolti: De Ketelaere ha vinto la battaglia con Lookman per giocare con Scamacca e Koopmeiners.

Marsiglia-Atalanta in diretta tv e streaming

La prima semifinale di Europa League tra Marsiglia e Atalanta sarà trasmessa in tv solamente da Sky, mentre per lo streaming sarà attiva la diretta oltre su Now Tv e Sky Go anche su DAZN su sito e app disponibile su tutti i dispositivi abilitati. Niente diretta in chiaro quindi, ma subito dopo Roma-Bayer Leverkusen, su TV8 la gara sarà trasmessa in differita a partire circa dalle 23.

Marsiglia-Atalanta, le probabili formazioni

Marsiglia (3-5-2): Pau Lopez, Murillo, Mbemba, Balerdi, Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout, Luis Henrique, Sarr, Aubameyang. All. Gasset.

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.