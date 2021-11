Marsiglia-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Marsiglia e Lazio, quasi uno spareggio. Gara di capitale importanza al Velodrome tra francesi e biancazzurri, alla luce dello 0-0 di due settimane fa che ha agevolato la fuga del Galatasaray nel girone E di Europa League, il quale vede la formazione turca a sette punti – ancora imbattuta e zero gol subiti – e con il match-point costituito dall’impegno casalingo con il fanalino di coda Lokomotiv Mosca. Di capitale importanza il primo posto nelle pool, che garantirebbe l’accesso immediato agli ottavi di finale della competizione senza passare per i sedicesimi da affrontare con le terze classificate dei gironi di Champions League. Chi uscirà sconfitto dalla sfida del Velodrome, rischia seriamente di salutare l’Europa: lo sa il Marsiglia, che non è riuscito a vincere nessuna delle ultime quattro partite casalinghe in Europa League, e ne è consapevole la Lazio che nelle ultime dieci trasferte affrontate nelle competizioni europee non ha mai vinto.

Marsiglia-Lazio, le scelte di Sampaoli

Il tecnico della formazione transalpina dovrebbe optare per la trazione anteriore, con l’intento di trovare la prima vittoria stagionale in Europa dopo tre pareggi. Due tra Guendouzi, Pape Gueye e Boubacar Kamara a schermare una difesa “dinamica” nel suo modificarsi a seconda delle circostanze, ma che dovrebbe partire con il quartetto formato da Rongier, Saliba, Caleta-Car e Luan Peres. A supporto di Milik, il trittico di trequartisti formati da Lirola (che agirebbe sul versante destro avanzato), Under e Payet. Pau Lopez tra i pali.

Marsiglia-Lazio, le scelte di Sarri

Lo stop di Zaccagni riduce la possibilità di rotazione nel tridente offensivo: ci saranno quindi Pedro, Felipe Anderson e Immobile, fermato precauzionalmente per qualche lieve sintomo influenzale e per un fastidio al ginocchio. In caso di forfait del bomber di Torre Annunziata, spazio a Muriqi con l’alternativa rappresentata da Pedro in qualità di “falso nueve”. Più incerta la situazione a centrocampo: in cabina di regia Cataldi al momento sembra aver superato Leiva nel gradimento del tecnico (ma gli impegni ravvicinati potrebbero suggerire un ritorno dal 1’ dell’ex Liverpool), mentre Milinkovic Savic, Luis Alberto e Basic sono in corsa per due maglie. Tra i pali ancora Strakosha, in difesa probabili conferme per l’assetto più rodato al centro (Luiz Felipe-Acerbi) con Lazzari a destra e ballottaggio Marusic-Hysaj nella corsia opposta.

Marsiglia-Lazio , le probabili formazioni

Marsiglia (4-2-3-1): Pau Lopez, Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres, Guendouzi, Kamara, Lirola, Payet, Under, Milik. All. Sampaoli

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Marsiglia-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Marsiglia-Lazio sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, oppure 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport HD (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.