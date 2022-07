Marsiglia-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Nuova amichevole per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, reduci dalla larga vittoria per 5-0 contro gli austriaci del Wolfsberg (reti di Leao, Rebic, Messias, Adli e Gabbia), affronteranno domenica 31 luglio al Velodrome l'Olympique Marsiglia (fischio d'inizio alle 18). Un match probante per il Diavolo, chiamato a confermare i progressi evidenziati nel test di mercoledì scorso. Pioli, in particolare, vorrà vedere la stessa fluidità di manovra e la stessa capacità di andare in porta vista contro gli austriaci, senza dimenticare, ovviamente, la solidità difensiva, vero e proprio punto di forza nel segmento finale della scorsa stagione, terminata per il Milan con la conquista dello scudetto.

Dopo l'impegno con i francesi, i rossoneri scenderanno nuovamente in campo sabato 6 agosto al Menti di Vicenza contro la formazione di casa, retrocessa dalla B alla C nell'ultima stagione. La settimana seguente, invece, per Tonali e compagni arriverà il debutto in campionato: sabato 13 agosto, alle 18.30, il Milan affronterà a San Siro l'Udinese di Andrea Sottil nella prima giornata della Serie A 2022/2023.

Marsiglia-Milan, dove vederla in tv e streaming

La partita Olympique Marsiglia-Milan si giocherà domenica 31 luglio alle 18 al Velodrome, stadio dei padroni di casa. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre oppure scaricando l'app su una smart tv o attraverso un dispositivo come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre possibile vedere Olympique Marsiglia-Milan in diretta streaming, sempre su Sportitalia e sempre gratis, senza bisogno di sottoscrivere alcun tipo di abbonamento: basterà recarsi sul sito dell'emittente da un dispositivo mobile oppure scaricare l'apposita app.