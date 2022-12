Martinez sfotte ancora la Francia: festa con il bambolotto di Mbappe che piange

Con le sue parate in campo Emiliano Martinez è stato uno dei trascinatori dell'Argentina campione del mondo in Qatar, ma a far parlare del portiere dopo il trionfo contro la Francia sono stati i suoi festeggiamenti quantomeno "bizzarri". Dopo il gestaccio con la Coppa del Mondo avvenuto dopo la presentazione, il nuovo sfottò dell'estremo difensore argentino è arrivato durante le celebrazioni organizzate a Buenos Aires. Durante la festa Martinez ha messo nel mirino Kylian Mbappe, la stella della Francia, cantando il coro: "Un minuto di silenzio per Mbappe".

Ma le prese in giro nei confronti dell'attaccante del Psg non sono certo finiti qui: a bordo del bus scoperto che ha attraversato le strade gremite di tifosi festanti, Martinez ha esibito un bambolotto con incollata una foto di Mbappe con il volto affranto. Un nuovo gesto di scherno non molto elegante, ma che sarà sicuramente il risultato di una notte di festeggiamenti mondiali.

Nei giorni scorsi l'estremo difensore aveva anche commentato il gesto volgare messo in scena con la coppa: "L’ho fatto perché i francesi mi stavano fischiando. Con me l’arroganza non funziona". Insomma, il portiere argentino dell'Aston Villa non è certo uno che le manda a dire, anzi. Le parate che hanno trascinato l'Argentina verso la conquista del Mondiale rimarranno nella storia, almeno tanto quanto le sue provocazioni "colorite" e al limite della scorrettezza.