Juventus, in bilico il futuro di Allegri: i possibili sostituti

La penalizzazione di dieci punti per il caso plusvalenze, unita alla clamorosa sconfitta per 4-1 al Castellani di Empoli, ha di fatto praticamente compromesso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con la Juventus scivolata in settima posizione e a -5 dal quarto posto a sole due giornate dal termine del campionato. Ma i guai, per i bianconeri, potrebbero non essere finiti qui, con nuove sanzioni possibili per la manovra stipendi e la Uefa che, in ogni caso, potrebbe negare l'Europa alla Vecchia Signora. Una tempesta dalla quale non vuole fuggire Massimiliano Allegri, che ha dichiarato di voler rimanere alla guida della squadra. Il futuro del tecnico, in realtà, non è però così certo e già spuntano i nomi degli eventuali successori dell'allenatore livornese.

I possibili sostituti di Allegri

In auge, nelle ultime ore, è tornato il profilo di Igor Tudor, già vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020/2021. Il croato, che nel nostro campionato ha già allenato Udinese e Verona, è oggi in Francia al Marsiglia, dove sta ottenendo buoni risultati, e a suo favore giocherebbe la conoscenza dell'ambiente bianconero. Forte anche la candidatura di Raffaele Palladino, autentico protagonista della rinascita del Monza: i brianzoli, dopo un avvio di campionato complicato, hanno cambiato marcia sotto la guida dell'ex attaccante, tanto da risalire fino all'ottava posizione in classifica, subito dietro le big. Di Palladino la Juventus apprezza l'impronta tattica moderna, probabilmente mancata negli ultimi tempi sotto la gestione di Allegri.

In questo senso altro nome che piace alla dirigenza bianconera è quello di Alessio Dionisi, al quale però il Sassuolo è pronto ad offrire un rinnovo biennale. Sullo sfondo, infine, anche Thiago Motta, protagonista di un'ottima stagione alla guida del Bologna e accostato nelle scorse settimane all'Inter per sostituire Simone Inzaghi, la cui posizione si è però nel frattempo rinsaldata con l'approdo alle finali di Coppa Italia e Champions League.